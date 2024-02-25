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執法屢過激又亂取締酒駕 新北警不忍了 列「優先汰除名單」

板橋警分局外觀照。（擷財GOOGLE MAP）

板橋警分局外觀照。（擷財GOOGLE MAP）

2024/02/25 20:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋警分局潘姓員警屢屢出包遭告，5年前他就曾以過激手段執法，將民眾狠壓在地並用臀腿壓住其頸部，差點造成窒息，遭法院判4個月徒刑可易科罰金；本月中旬潘員又搞事，因取締酒駕程序不當遭查，分局督察組強勢介入調查，除將其即刻調地，現已列為優先淘汰對象，板橋警分局強調「絕不寬貸」。

潘員為警專31期畢業生，從警至今8年，期間潘員勤務還算正常，但執法手段以及想法都有過激之處。2019年3月底，潘員當時於後埔派出所任職，他出勤遭民眾辱罵，但壓制手段過激，以近百公斤身軀臀腿壓在民眾頸部，險造成對方斷氣，還不斷前後摩擦，造成民眾面部全是傷痕，本案潘員被判4個月徒刑，並判賠被害人30萬元。

今年1、2月分潘員又搞事，先是在1月對打雙黃燈停在車格旁，等待路邊停車格的車主連續開出玩手機、並排停車等罰單，又將其依妨害公務法辦，全遭提起申訴並撤銷；2月份又因亂開酒駕單據，遭分局督察組查辦，這一切讓板橋警分局不忍了，祭出重懲。

板橋警分局長陳宇桓強硬表示，潘員已經嚴重影響警紀，加上他過激的態度，大大影響士氣，針對他涉及的案件，分局嚴懲不貸，現以記過調地，並不允許配槍。分局將依法嚴查，強調秉持不庇縱、不掩飾、依法調查，並已將潘員列入優先汰除觀察名單。

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