台中派出所長「身心俱疲」自轟亡 還原取締酒駕挨告始末

台中市警局副局長郭士傑說明事發經過。（市警局提供）

2024/02/05 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第三警分局勤工派出所所長裘景智，3日晚間在寢室舉槍自戕身亡，據調查，疑因上月取締酒駕時因情緒狀況失控，遭民眾提告傷害，加上對工作求好心切，曾多次向同事和妻子表達「身心俱疲」，因而導致情緒低落衍生憾事，而這起酒駕案始末今天也完整還原。

裘員之前擔任過三任派出所副所長，目前是第二任所長職務，平時表現十分優異，特別是酒駕、毒品及通緝或是抓車手等項目屢建奇功，3日晚間10點至4日凌晨2點間，原‪本要執行酒駕取締勤務，不料晚間9點48分到槍械室領取槍彈後返回所長備勤室，竟以自己領用配槍舉槍自戕，同仁發現後立即撥打119送醫，惟醫師於23時45分宣告急救無效。

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警方事後從裘男手機發現，曾用Line通訊向妻子和同事提到「最近發生的事情，讓他身心俱疲」 一事，經查是上月與同仁在取締酒駕執行酒測及逮捕過程當中，被民眾提告傷害罪，經初步和解不成，研判可能造成內心壓力，導致心情有受到影響衍生憾事。

據了解，裘員上月9日晚間帶班取締酒駕時，因開車的51歲王姓男子拒不配合，先是藉故抽菸拖延，還打電話找來家人助陣，大罵三字經，因此和王男發生肢體衝突，後來王男完成酒測，數值高達0.6毫克，明顯超過法定標準值，訊後依公共危險、妨害公務罪嫌送辦，但王男在當月12日到台中地檢署按鈴控告裘員傷害。

目前這起官司還在地檢署偵辦中，期間裘員二度尋求和解未果，讓裘感到「身心俱疲」，研判可能造成內心壓力，裘員疑因此情緒相當低落，而3日晚剛好又是取締酒駕勤務，可能因此觸動敏感神經，在自戕前幾分鐘傳訊給妻子「太太，對不起」，衍生憾事。

警方強調，裘所長勤務中因公涉訟，相關案件尚在偵審中，未判決確定前應以無罪推定，另關於心理狀況部分，因其個性較為內斂未明顯表現出異常，無具體跡象足認有不適宜執行一般勤務情事，發生憾事令人相當不捨與惋惜，將全力配合家屬辦理後事及撫卹事宜，同時請專業諮商師對相關同仁心理諮商及輔導，避免同仁心理受到衝擊。

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