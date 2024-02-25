為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

攜毒還違規左轉 警一攔通緝身分又曝光慘了

警方攔查郭男查出是毒品通緝犯。（警方提供）

警方攔查郭男查出是毒品通緝犯。（警方提供）

2024/02/25 14:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓男子前天開車行經西區台灣大道時，明知攜毒還大剌剌因違規左轉被攔查，警方一查發現郭男因涉毒品案遭通緝中，未料他竟裝傻辯稱「都有去報到」，但仍被警方在其身上及車內起出安非他命等毒品，訊後除解送歸案，毒品部分則移送法辦。

經查，28歲郭男當天開車行經五權路與台灣大道二段口時，未先駛入內側車道竟在多車道逕行左轉，此時正在路口執勤的第一分局民權所警員王俊奇見狀，立即追上前攔下並要求郭男下車受檢，經身分查證發現郭男是台中地檢署發布的毒品通緝犯。

郭男則是當場表現出一頭霧水，還稱「怎麼了嗎？」員警則表示「是否有案件沒去清（報到執行）？」郭男稱「沒有啊！法院都去完了啊，我都有去報到！」並且說「我可以先打給我七辣（女友）嗎？」

警方後續也在郭男身上及車內發現不明白色粉末，經帶返所以試劑檢測後，皆呈毒品陽性反應，計查扣安非他命8包、卡西酮2包、吸食器及K盤等證物，訊後除將郭男解送歸案，另攜毒部分則移送偵辦；第一分局長鍾承志呼籲，毒品危害身體甚劇，民眾切勿好奇以身試法，警方將持續積極緝毒、刨根溯源，阻絕毒品流入社會，以維民眾安居生活。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣的毒品。（警方提供）

警方查扣的毒品。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
醉漢自白「被通緝」真的是通緝犯 無厘頭拿百元鈔給警稱「別抓我」
2024/02/25 13:36

醉漢自白「被通緝」真的是通緝犯 無厘頭拿百元鈔給警稱「別抓我」
詐欺通緝犯躲警察跑進台大醫院 駐衛警眼尖識破揪出
2024/02/25 11:53

詐欺通緝犯躲警察跑進台大醫院 駐衛警眼尖識破揪出

清景麟夢公園 788萬起住平實特區
通緝犯拒檢逆向狂飆釀6傷！法院認犯殺人未遂等罪判7年
2024/02/23 10:56

通緝犯拒檢逆向狂飆釀6傷！法院認犯殺人未遂等罪判7年
民眾烏龍報案「朋友遭人帶走」 警網圍捕意外查獲通緝犯
2024/02/19 14:02

民眾烏龍報案「朋友遭人帶走」 警網圍捕意外查獲通緝犯
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播