攜毒還違規左轉 警一攔通緝身分又曝光慘了

警方攔查郭男查出是毒品通緝犯。（警方提供）

2024/02/25 14:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓男子前天開車行經西區台灣大道時，明知攜毒還大剌剌因違規左轉被攔查，警方一查發現郭男因涉毒品案遭通緝中，未料他竟裝傻辯稱「都有去報到」，但仍被警方在其身上及車內起出安非他命等毒品，訊後除解送歸案，毒品部分則移送法辦。

經查，28歲郭男當天開車行經五權路與台灣大道二段口時，未先駛入內側車道竟在多車道逕行左轉，此時正在路口執勤的第一分局民權所警員王俊奇見狀，立即追上前攔下並要求郭男下車受檢，經身分查證發現郭男是台中地檢署發布的毒品通緝犯。

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郭男則是當場表現出一頭霧水，還稱「怎麼了嗎？」員警則表示「是否有案件沒去清（報到執行）？」郭男稱「沒有啊！法院都去完了啊，我都有去報到！」並且說「我可以先打給我七辣（女友）嗎？」

警方後續也在郭男身上及車內發現不明白色粉末，經帶返所以試劑檢測後，皆呈毒品陽性反應，計查扣安非他命8包、卡西酮2包、吸食器及K盤等證物，訊後除將郭男解送歸案，另攜毒部分則移送偵辦；第一分局長鍾承志呼籲，毒品危害身體甚劇，民眾切勿好奇以身試法，警方將持續積極緝毒、刨根溯源，阻絕毒品流入社會，以維民眾安居生活。

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警方查扣的毒品。（警方提供）

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