台灣治安再獲肯定！美國商會調查 「人身安全」連8年最滿意

「人身安全」連續8年獲美國商會評為在台工作環境最滿意項目，肯定台灣警政署的努力。（記者姚岳宏攝）

2024/02/25 11:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣治安再度受到外國人士肯定！根據「2024年商業景氣調查」報告（Business Climate Survey 2024 Report），美國商會會員一致認為「人身安全」是最吸引外商前來台灣定居、工作的要素，也是自2017年起，連續8年獲選為吸引外商最滿意項目，美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅近期也公開盛讚「台灣是我生活過最安全的地方」。

美國商會會員普遍認為，台灣是一個友善的工作及居住環境，高度肯定台灣警方在打擊犯罪層面之成效，認為台灣社會有良好的人身安全保障環境及機制。

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警政署表示，台灣美國商會（The American Chamber of Commerce in Taiwan）為了解我國投資環境優勢以作為外商前來我國投資之建議，對所屬444名企業會員代表進行問卷調查，該項調查自2011年起每年辦理迄今，今年共有223名（約占會員總額50%）會員完成問卷。除人身安全之外，對外國人的友善態度、社會安全穩定、健保制度及進步蓬勃的民主法治等居住生活品質面向，亦列為吸引外商前來我國發展之前5大因素。

此外，近期國立中正大學犯罪研究中心公布「112年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」顯示，民眾對「住家治安」滿意度達88.8%，為近10年次高，另對「警察維護治安工作」滿意度較前期提升9個百分點，達82.86%，顯示國內民眾亦對整體治安感到滿意。

警政署強調，各項調查均顯示台灣治安環境已獲國內、外各界高度支持與肯定，警政署仍將衡酌社會型態轉變，適時調整警政策略與治安作為，並結合政府各部會力量，強化法制面、管理面、技術面及打擊面等各項精進措施，讓台灣治安穩定、良好，建構優質的居住及經商環境。

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