看學生好欺負！阿北人行道騎車撞人 瞎扯讓你「不能辦良民證」

阿伯人行道騎車擦撞學生，非但不道歉，還大罵學生囂張！（取自WoWtchout）

2024/02/23 12:49

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市1名高中生上學時途中在人行道被騎士阿伯擦撞肩膀。沒想到阿伯非但不道歉，還大罵學生囂張，學校不知道怎麼教的！還揚言要讓學生留案底！直到員警到場，反被警察洗臉，明明就錯了，還不道歉！只好摸摸鼻子認錯道歉！

網友分享一段行車紀錄畫面，高市1名高中生20日上午徒步上學，配戴行車紀錄器行走於鳳山建國路二段的人行道，一名男子將車騎上人行道，後照鏡卻擦撞到該名學生。

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「人行道可以騎車嗎？」騎士看對方是學生反以教訓口吻「就停這裡啊，這是菜市場知道嗎？你學生嗎？」作勢打電話給學校通報，「關你什麼事？有撞到你嗎？證據在哪裡？」，高中生眼見對方不肯認錯便打手機報警，期間阿北騎士也打電話叫人，大罵學生囂張，學校不知道怎麼教的！還嗆學生「報警會留下紀錄，未來找工作不能辦良民證」

等到警察到場反遭洗臉「是你的錯啊！人行道就是不能騎車啊，人家講這樣沒錯啊，你跟人家道歉就好了啊，幹嘛要一直講！難怪人家會氣憤」，「跟人家道個歉不就好了」，阿北最後自知理虧才願意道歉，在員警協調下才握手並說「不好意思」。

警方表示，騎士騎上人行道，可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款，可處600元以上、1800元以下罰鍰，該案警察到場已未見違規，學生也未提告及提出檢舉無法開罰。

警察到場後被洗臉，才願意道歉。（取自WoWtchout）

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