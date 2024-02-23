為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

看學生好欺負！阿北人行道騎車撞人 瞎扯讓你「不能辦良民證」

阿伯人行道騎車擦撞學生，非但不道歉，還大罵學生囂張！（取自WoWtchout）

阿伯人行道騎車擦撞學生，非但不道歉，還大罵學生囂張！（取自WoWtchout）

2024/02/23 12:49

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市1名高中生上學時途中在人行道被騎士阿伯擦撞肩膀。沒想到阿伯非但不道歉，還大罵學生囂張，學校不知道怎麼教的！還揚言要讓學生留案底！直到員警到場，反被警察洗臉，明明就錯了，還不道歉！只好摸摸鼻子認錯道歉！

網友分享一段行車紀錄畫面，高市1名高中生20日上午徒步上學，配戴行車紀錄器行走於鳳山建國路二段的人行道，一名男子將車騎上人行道，後照鏡卻擦撞到該名學生。

「人行道可以騎車嗎？」騎士看對方是學生反以教訓口吻「就停這裡啊，這是菜市場知道嗎？你學生嗎？」作勢打電話給學校通報，「關你什麼事？有撞到你嗎？證據在哪裡？」，高中生眼見對方不肯認錯便打手機報警，期間阿北騎士也打電話叫人，大罵學生囂張，學校不知道怎麼教的！還嗆學生「報警會留下紀錄，未來找工作不能辦良民證」

等到警察到場反遭洗臉「是你的錯啊！人行道就是不能騎車啊，人家講這樣沒錯啊，你跟人家道歉就好了啊，幹嘛要一直講！難怪人家會氣憤」，「跟人家道個歉不就好了」，阿北最後自知理虧才願意道歉，在員警協調下才握手並說「不好意思」。

警方表示，騎士騎上人行道，可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款，可處600元以上、1800元以下罰鍰，該案警察到場已未見違規，學生也未提告及提出檢舉無法開罰。

警察到場後被洗臉，才願意道歉。（取自WoWtchout）

警察到場後被洗臉，才願意道歉。（取自WoWtchout）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
許銘春：10萬印度移工來台 是刻意操作的「假訊息」
2023/11/16 10:06

許銘春：10萬印度移工來台 是刻意操作的「假訊息」
夏克立到北檢查「刑案紀錄」… 一生清白可拿「良民證」
2023/11/03 17:11

夏克立到北檢查「刑案紀錄」… 一生清白可拿「良民證」

掌握債市多頭行情
富商躲颱風 保全盜900萬嗨比V
2023/08/15 05:30

富商躲颱風 保全盜900萬嗨比V
彩券經銷商重新遴選 申請「良民證」人數暴增／5月31日抽籤 6都1、2月申辦件數估增3成2
2023/03/28 05:30

彩券經銷商重新遴選 申請「良民證」人數暴增／5月31日抽籤 6都1、2月申辦件數估增3…
經營投注站穩賺？ 業者：績效佳僅2成
2023/03/28 05:30

經營投注站穩賺？ 業者：績效佳僅2成
申請良民證爆增 原來開彩券行、老師也要用
2023/03/22 18:49

申請良民證爆增 原來開彩券行、老師也要用
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播