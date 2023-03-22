申請良民證爆增 原來開彩券行、老師也要用

警察刑事紀錄證明申請書就是俗稱的良民證。（記者葉永騫攝）

2023/03/22 18:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕近期到屏東縣警察局申請警察刑事紀錄證明申請書（俗稱：良民證）的人數爆增，一個月有3000～4000人來申請，原來是公益彩券經銷商下個月要審查了，許多人趕來辦理才會出現人潮，屏東縣警局表示，申請良民證有人為了出國、有人為工作，不但司機、警衛必備，連老師也被要求提供良民證。

警察刑事紀錄證明申請書是查詢有沒有刑事紀錄的公文書，因此被俗稱為良民證，是能夠證明沒有前科的證明公文書，以往有政治人物為了證明清白，透過良民證來證明自己不是黑幫，而私人企業、公司在面試員工時，有的也會要求提供良民證，避免新進員工出現狀況，尤其對於司機及警衛等工作更是要求嚴格，而出國時也有特定國家會要求提供良民證才同意入境，而近年教育部更控管教師不能有性侵等前科，因此連老師都要申請良民證，也引起了經常代課的老師抱怨花錢又麻煩。

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屏東縣警局表示，屏東縣一年申請良民證約有2萬件，但最近因為公益彩券經銷商將在年底到期，預定4月辦理審查，因此有意爭取的經銷商紛紛在這個月提出申請，使得良民證的申請爆量，一個月就有3000～4000件，也讓最近警方格外的忙碌。

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