為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女兒弒母後拿手機錄影 法院考量這些點輕判定讞

示意圖

示意圖

2024/02/23 11:55

〔記者溫于德／台北報導〕吳女母親在她年幼時沉迷賭博，害兩個弟弟在家一氧化碳中毒死亡，然前年5月母親又因賭博向經濟不佳的她借錢，她決定結束母親性命並拿手機錄影稱：「我的人生，為了你的一字，賭博」。一、二審都依殺害直系血親尊親屬罪對她判刑8年，更一審指她犯案是受到母親賭博影響且犯後自首等情，決定撤銷改判5年10月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

據悉，吳女小時候原本一家同住，家庭也因為母親經商順利而生活富裕，但先是父親賭博導致家中破產，後來換母親沉迷賭博而忽視家庭，導致兩個在家的弟弟一氧化碳中毒死亡，然母親卻將這個錯歸咎給她的妹妹，且因家中經濟逐漸，父母最終離婚。

後來吳女與手足分離，由不同親戚撫養，她因此對母親埋怨不已，但只要母親出現，她仍存有一絲絲的情感，給予金錢方面的協助，然母親不斷索討，加上她支助母親的事被父親發現，父親拒絕繼續給予金援，她便從高中起半工半讀維生。

吳女成年後成家再離婚，她所生的兩個兒子由前夫扶養，她則從事網拍、伴遊工作，收入漸有起色，然其母因已無手足願意扶養，再度投奔她而同住，但收入不錯的她因母親開銷大變的入不敷出，且母女再度因為賭博而衝突不斷，加上母親叨念她沒有穩定工作而無法供養，還出口挑釁「不然殺死我啊」，前年5月29日氣憤的她決定持水果刀從母親背後的左後方猛力刺入，母親死亡。

吳女行凶後用手機錄影稱：「我們這世人無緣了，死性不改啦，拍謝，女兒不孝啦，正港不孝啦，不過你怎麼折磨我們這世人...我的人生，為了你的一字，賭博，到現在還在賭」；後來她情緒略微平復，撥打119、110，表明自己剛殺害母親。

一審台中地院、二審台中高分院都依殺害直系血親尊親屬罪對吳女判刑8年；更一審同樣指她無視尊重生命價值，剝奪母親性命且手段殘忍，但考量她受到母親沉淪賭博、家庭破碎影響，以及難以拋下親情的羈絆等情，並認只要對她施以較長期的監禁兼輔以適確教化，使她能夠深入反省，仍有改過遷善的可能，決定依同法條改判刑5年10月。最高法院駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
討100元不成推70歲母從4樓墜樓亡 逆子判決出爐
2024/01/30 10:53

討100元不成推70歲母從4樓墜樓亡 逆子判決出爐
報關行小開吸毒弒母有精障？ 更一審裁定延長羈押2個月
2024/01/22 19:23

報關行小開吸毒弒母有精障？ 更一審裁定延長羈押2個月

科技城首選！工程師最愛的3大亮點
砍死中風老母自殘 歸仁男出院說出痛下殺手原因
2023/12/15 23:41

砍死中風老母自殘 歸仁男出院說出痛下殺手原因
南投殺父弒母疑案更三審 王忠義被控殺母判無罪確定
2023/11/29 14:16

南投殺父弒母疑案更三審 王忠義被控殺母判無罪確定
弒母分屍辯「殺大豬」逆子無期定讞
2023/09/08 05:30

弒母分屍辯「殺大豬」逆子無期定讞
「殺大豬」弒母分屍鋸到自己 逆子竟憂留疤「女生不喜歡」
2023/08/02 21:58

「殺大豬」弒母分屍鋸到自己 逆子竟憂留疤「女生不喜歡」
新北弒母案》工作不穩又亂丟菸蒂常被碎唸 逆子移送北檢複訊
2023/07/05 15:53

新北弒母案》工作不穩又亂丟菸蒂常被碎唸 逆子移送北檢複訊
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播