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台東智慧XR戰警訓練 虛擬實境打擊犯罪

台東縣警察局建置「智慧XR警勤訓練系統」，員警虛擬實境射擊訓練。（記者黃明堂翻攝）

台東縣警察局建置「智慧XR警勤訓練系統」，員警虛擬實境射擊訓練。（記者黃明堂翻攝）

2024/02/23 10:27

〔記者黃明堂／台東報導〕因應近年治安環境變化、犯罪型態多樣，為保障第一線員警執勤安全，內政部警政署於今年初台東縣警察局完成建置「智慧XR警勤訓練系統」，該系統透過虛擬實境的技術，協助訓練警察同仁在面對各種勤務狀況時相對應的技巧，與各項警用應勤裝備的使用時機，以重現員警實際訓練狀況。

「智慧XR警勤訓練系統」可根據案例設定包含街道、住宅、KTV等執勤場域及各類執勤狀況，在各種模擬場景下，員警必須依據執勤對象的不同強度行為，使用適當模擬警用應勤裝備，並做出臨場反應，包含與對方溝通對話、使用警械種類及用槍時機等，同時該系統能多人以上使用，共同訓練及相互掩護戰術，強化同仁執勤反應及警械使用之判斷訓練。

台東縣警察局局長梁東山指出，「智慧XR警勤訓練系統」已開始運用於員警常年訓練，該系統有別於過往的固定訓練模式，透過模擬實際場景以提升臨場感，幫助員警增強執法現場的反應能力，並搭配原有射擊、警技、組合警力等訓練項目的應用教學，透過實作與情境驗證提高訓練效果，有效精進員警的執勤技巧，讓員警執勤安全及民眾安全得到更大的保障。

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