獨居男年後失聯家屬急報案 警消搜救發現陳屍竹林

消防隊員利用繩索將沈男的遺體搬運下山。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/22 18:53

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳區一名獨居的沈姓男子過年後便與家人失聯，家屬擔心他發生意外，昨日前往其家中查看，發現物品許久未使用，擔心沈男發生意外，便報警協尋。警、消人員昨日深夜在其住處附近搜索未果，今日再次上山搜救，結果在竹林中發現沈男遺體，今日下午將祂搬運下山，死亡原因則待檢警相驗後釐清，初步排除他殺嫌疑。

沈男的妹妹昨日深夜11時許，到派出所報案指出，自己54歲的哥哥，農曆年之後，都沒有與家中聯繫，撥打電話給他，也都沒有回應；跑到他家查看，發現生活用品出現長期未使用的痕跡，害怕他發生意外，請警、消幫忙協尋。

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新北市瑞芳警分局立刻通報119請消防單位協助，並調閱周邊監視器察看影像，但因不知道沈男正確的失蹤日期，只能逐一排查。

消防局也派員到沈男住處後方山區尋找，但因天色昏暗，於今日凌晨2時許決定待清晨一早光線充足時，再進行搜救。

搜救人員於上午8時30分重新集結，並於上午10時45分發現一具大體，經家屬確認其衣物後，認定是其兄長，便將祂搬運下山，送往基隆殯儀館冰存待驗。

鑑識人員前往現場採證，發現大體有腐敗跡象，無法辨認，採集指紋初步確認為沈男；沈男妹妹則向警方表示，懷疑哥哥是上山清理山泉水水管堵塞物時不慎跌落山谷致發生意外，對於死因暫無意見。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，進入山區進行任何活動時，出發前應告知家人目的地和所在位置，並與家人、朋友等相關人員保持聯繫，對於當地路況、氣候以及自身條件要充份了解，不要單獨行動或超出自己能力範圍。若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或110，設法提供座標定位，以利搜救人員救援。

消防隊員利用繩索將沈男的遺體搬運下山。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員利用繩索將沈男的遺體搬運下山。（記者吳昇儒翻攝）

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