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高雄婦見紅貴賓可愛「順手牽狗」 警找上門忙稱「不要養了」

警方調閱監視器，發現婦人牽走別人飼養的紅色貴賓犬，並循線在其住處找到狗狗。（民眾提供）

警方調閱監視器，發現婦人牽走別人飼養的紅色貴賓犬，並循線在其住處找到狗狗。（民眾提供）

2024/02/22 09:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄李姓女子（59歲）前天晚上行經三民區正豐街，見1隻可愛的紅色貴賓犬栓在1戶民宅前，竟順手將狗狗牽走帶回家，飼主黃女（32歲）驚見愛犬失蹤報案，警方循線找到李女涉嫌，要將她帶回派出所時，李不願前往派出所，竟稱「我們不要養了」，讓員警哭笑不得回應「那本來就不是你的狗！」

三民二分局覺民所指出，紅色貴賓犬的飼主黃女20日晚上近9點報案，指傍晚將愛犬栓在正豐街住家門口，豈料回頭拿東西，一晃眼狗狗竟不翼而飛，因遍尋不著，加上狗狗連牽繩都不見了，懷疑遭人牽走而報警請求協助。

員警調閱周遭監視器鎖定犯嫌特徵，再擴大調閱路口影像，發現是1名女子牽走狗狗，並研判竊嫌居住於正忠路一帶，前往查訪時，碰巧發現李女正在餵養貴賓犬，當場人贓俱獲，但要將李女帶回派出所時，李女百般拒絕，稱「我們不要養了」以為就沒事，但員警立即回話「那本來就不是你的狗」，李女又稱自己的車子也不見了，要員警幫她找，又說「我不喜歡去派出所，我沒有做壞事」，但最後仍被帶回並依刑法竊盜罪送辦，也讓失而復得的可愛的紅貴賓順利回到飼主及家人身邊。

覺民所的菜鳥員警當晚迅速找到失蹤的紅色貴賓犬，並歸還給飼主家人帶回。（民眾提供）

覺民所的菜鳥員警當晚迅速找到失蹤的紅色貴賓犬，並歸還給飼主家人帶回。（民眾提供）

失蹤的紅色貴賓犬模樣相當可愛，幸好順利重返家人身邊。（民眾提供）

失蹤的紅色貴賓犬模樣相當可愛，幸好順利重返家人身邊。（民眾提供）

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