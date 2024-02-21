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2/21 大樂透、今彩539頭獎均摃龜！春節大紅包開14組

今晚（2月21日）開獎的第113000026期大樂透、第113000045期今彩539頭獎均摃龜；第113000026期春節百萬大紅包開出14組。（台彩提供；本報合成）

今晚（2月21日）開獎的第113000026期大樂透、第113000045期今彩539頭獎均摃龜；第113000026期春節百萬大紅包開出14組。（台彩提供；本報合成）

2024/02/21 22:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月21日）開獎的第113000026期大樂透、第113000045期今彩539頭獎均摃龜；第113000026期春節百萬大紅包開出14組，還有21組尚未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

第113000026期大樂透中獎號碼「13、21、25、27、31、43，特別號：47」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得130萬338元；參獎共39注中獎，每注可得7萬1813元；肆獎共119注中獎，每注可得1萬5129元；伍獎共2418注中獎，每注可得2000元；陸獎共2944注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬89注中獎，每注可得400元；普獎共4萬4525注中獎，每注可得400元。

第113000026期49樂合彩中獎號碼為「13、21、25、27、31、43」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共68注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2769注中獎，每注可得1250元。

第113000026期春節大紅包中獎號碼為「07、08、19、23、24、27、35、43、49」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出14組共18注中獎，其中11組為單注中獎，各得獎金100萬元，2組為2注均分，各得獎金50萬元，1組為3注均分，各得獎金33萬3333元。本期開出14組，尚有21組未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

第113000045期今彩539中獎號碼為「01、03、04、35、37」，頭獎摃龜；貳獎共327注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬109注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬4628注中獎，每注可得50元。

第113000045期39樂合彩中獎號碼為「01、03、04、35、37」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共644注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬1080注中獎，每注可得1125元。

第113000045期3星彩中獎號碼為「241」，壹獎共53注中獎，每注可得5000元。

第113000045期4星彩中獎號碼為「0597」，壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000026期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

春節大紅包中獎號碼。（擷自台灣彩券）

春節大紅包中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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