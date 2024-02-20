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2/20 今彩539頭獎開1注獎落高雄！春節大紅包開26組

今晚（2月20日）開獎的第113000044期今彩539頭獎開出1注；第113000025期春節百萬大紅包開出26組。（本報合成）

今晚（2月20日）開獎的第113000044期今彩539頭獎開出1注；第113000025期春節百萬大紅包開出26組。（本報合成）

2024/02/20 22:26

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月20日）開獎的第113000044期今彩539頭獎開出1注，由高雄市新興區和平一路283號「億客來彩券行」開出；第113000025期大樂透頭獎摃龜；第113000025期春節百萬大紅包開出26組，還有35組尚未開出，將於下期（21日）繼續加開大紅包獎項。

第113000025期大樂透中獎號碼「06、08、17、27、34、46，特別號：25」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得502萬3015元；參獎共60注中獎，每注可得4萬7220元；肆獎共146注中獎，每注可得1萬2475元；伍獎共3003注中獎，每注可得2000元；陸獎共4024注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬9674注中獎，每注可得400元；普獎共5萬2607注中獎，每注可得400元。

第113000025期49樂合彩中獎號碼為「06、08、17、27、34、46」，四合摃龜；三合共76注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2469注中獎，每注可得1250元。

第113000025期春節大紅包中獎號碼為「01、02、03、04、12、16、21、26、36」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今天計開出26組，共31注中獎，其中21組為單注中獎，可得獎金100萬元，5組為2注均分，各得獎金50萬元。本期開出26組，尚有35組未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

第113000044期今彩539中獎號碼為「21、26、29、30、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎153注中獎，每注可得2萬元；參獎6496注中獎，每注可得300元；肆獎7萬4059注中獎，每注可得50元。

第113000044期39樂合彩中獎號碼為「21、26、29、30、34」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合319注中獎，每注可得1萬1250元；二合9480注中獎，每注可得1125元。

第113000044期3星彩中獎號碼為「112」，壹獎178注中獎，每注可得5000元。

第113000044期4星彩中獎號碼為「8074」，壹獎1注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000025期「春節大紅包」之26組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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