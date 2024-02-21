警方掃黃 按摩館小姐稱「半套」是攝護腺保養......偽證罪嫌起訴

按摩館小姐陳女於檢察官偵訊時供前具結，虛偽證稱「半套」只是攝護腺保養，非口交或手淫性交易之陳述，被檢方依涉犯偽證罪嫌起訴。（示意圖）（

2024/02/21 15:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份警方掃黃，派出男警喬裝客人到按摩館消費，暗中蒐證到按摩小姐要他加價500元提供「半套」服務後，通知大批員警入內逮人。業者與櫃檯接待都否認有提供半套，後因妨害風化罪嫌不足，獲檢方不起訴；但檢方認為按摩小姐證稱「半套」只是攝護腺保養，鬼扯非口交或手淫性交易，依涉犯偽證罪嫌將她起訴。

頭份警方掌握情資，指頭份市一家按摩館，涉嫌容留、媒介女子從事半套性交易，遂由一名男警於去年6月30日下午3點50分許，喬裝成男客前往，並由陳姓女子替其服務。

請繼續往下閱讀...

陳女在替男警按摩時，主動提及要不要加價500元進行攝護腺保養？男警遂問陳女是否為「半套」服務？陳女回答說「對！」男警遂假意上廁所並通知其他警員進入店內臨檢，並依暗中錄音蒐證所得對話，將按摩館業者洪姓女子及櫃檯接待黃姓女子依妨害風化罪嫌送辦。

不過，檢方偵查時，洪女、黃女都堅詞否認店內有提供半套性交易服務，而被列為證人身分的陳女也證稱，她所指的「半套」，是攝護腺保養，並非口交或手淫等性交易；檢方衡酌查無證據足認洪女、黃女有容留、媒介小姐於店內從事半套交易之情事，認2人妨害風化罪嫌不足，予以不起訴處分。

但檢方認為，陳女於此案中為證人身分，其證述內容跟案情有重要關係，卻於檢察官偵訊時供前具結，虛偽證稱「半套」只是攝護腺保養，非口交或手淫性交易之陳述，另行分案偵辦後，依涉犯偽證罪嫌將陳女起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法