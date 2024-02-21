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同開科技涉不法承接2300萬債務 負責人許偉良200萬交保

隆銘綠能科技工程公司前實際負責人許偉良，昨再被北檢傳喚，訊後以200萬元交保。（資料照，記者錢利忠攝）

隆銘綠能科技工程公司前實際負責人許偉良，昨再被北檢傳喚，訊後以200萬元交保。（資料照，記者錢利忠攝）

2024/02/21 12:35

〔記者錢利忠／台北報導〕隆銘綠能科技工程公司前年發生經營權之爭，當時的總經理温雅貴等人，被控闖入董事長特助陳璿妃辦公室，搶走公司印鑑，現由法院審理中；當初找温當總經理的前實際負責人許偉良，另涉不法承接2300多萬元債務合約，涉及非常規交易，台北地檢署繼去年10月展開搜索後，昨再次傳喚許偉良，訊後諭令許200萬元交保。

同案被告還包括板信商銀子公司板信國際租賃公司的莊姓、陳姓職員，2人分別被諭令10萬、20萬元交保。檢方原諭令許偉良600萬元交保，但許覓保無著，檢方同意降保為200萬元。

檢調調查，許偉良為隆銘綠能前身同開科技的實際負責人，2019年10月間，因同開公司繼受啟赫公司擔任八德外役監新建工程案，許偉良涉嫌於該工程案進行期間，涉嫌使同開公司不法承受啟赫公司原積欠板信租賃的2300餘萬元債務，因此涉犯證券交易法之非常規交易、商業會計法等罪。

檢調查出，同開科技於2019年10月，繼受矯正署八德外役監獄工程案，卻於同年11月間，與啟赫營造、板信國際租賃簽訂三方合約，該公司還未開始進行工程之前，即先簽訂2300萬元的債務合約，造成該公司的損失。

許偉良為飯店大亨許文通的兒子，許文通以保險業起家，經營過礁溪老爺、天籟溫泉、大來飯店，也是台北世貿中心大樓股東；許文通於2013年間，經友人牽線入主隆銘綠能，後來交棒給許偉良、陳儀潔夫婦經營，許偉良則找來温雅貴擔任總經理，不料前年爆發經營權之爭，衍生一連串官司糾紛。

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