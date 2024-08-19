高雄設首個馨生保護據點 法務部長鄭銘謙：承諾一路相伴被害人

高雄第1個馨生保護據點今天下午熱鬧開張，法務部長鄭銘謙等人揭牌啟用。（記者蘇福男攝）

2024/08/19 17:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕財團法人犯罪被害人保護協會台灣橋頭分會（犯保橋頭分會）首個「馨生保護服務據點」，今天下午由法務部長鄭銘謙等人揭牌啟用，鄭銘謙表示，據點成立不僅代表對被害人的關懷及重視，也是承諾「一路相伴」的重要體現。

得意中華食品公司總經理林琮隆無償提供台灣滷味博物館空間，供犯保橋頭分會設置馨生保護服務據點，今天下午2點由鄭銘謙、犯保協會董事長張斗輝、高檢署高雄分署檢察長朱家崎、橋頭地檢署檢察長張春暉和高雄地檢署檢察長洪信旭等人揭牌啟用。

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鄭銘謙表示，馨生保護據點的成立，是國家致力於保障受害者權益、提供支持和關懷的重要里程碑，一個據點的成立，不僅代表我們對被害人的關懷及重視，也是承諾「一路相伴」的重要體現，希望各地據點能多設置，並成為受害者調適心情、互相扶持的地方。

張斗輝表示，據點啟用是對過去努力的肯定，更是對未來工作的激勵，期望據點能成為馨生人找到安慰和支持的避風港。

會中重傷被害人林錦雲也分享自身受害的心路歷程，強調支持的重要性，如何在逆境中找到希望和力量，也安排老師帶領被害人手作滷包體驗。

法務部長鄭銘謙希望各地多設置馨生保護據點，成為受害者調適心情、互相扶持的地方。（記者蘇福男攝）

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