彰化垃圾之亂爆打人！ 父子3人跳上回收車猛K清潔員還掐喉

員林市清潔隊收運垃圾時發現有大型保麗龍連日丟出，建議民眾延後回收，未料引起曹姓父子三人不滿，竟衝上回收車，對楊姓清潔隊員毆打、掐喉。（民眾提供）

2024/08/19 23:58

首次上稿 13:40

更新時間 23:58

公所譴責暴力提告

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市清潔隊17日下午在山腳路收運垃圾，發現有社區連日丟出大型保麗龍，建議民眾延後回收，結果引起曹姓父子三人不滿，竟跳上回收車，對清潔隊員打頭、掐喉，甚至持球棒攔阻垃圾車前進，行徑猖狂，事後員林市公所嚴厲譴責，並決定對動武民眾提告傷害罪、妨害公務與強制罪。員林警方表示，曹姓父子3人公眾傷人已構成妨害秩序等罪，將傳喚到案說明。

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彰化縣自7月1日加強嚴格實施垃圾分類，但屢有民眾不配合規定，與清潔隊員發生衝突，本月12日發生溪湖鎮清潔隊員與民眾宣導垃圾分類時引發口角，清潔隊員遭民眾辱罵「三字經」，憤而提告，沒想到17日下午，又發生員林市清潔隊員在勸導民眾垃圾分類時爆發衝突，甚至持鐵棒打人的離譜行徑，引發爭議。

這起衝突也被附近監視器拍下，當時員林市清潔隊回收車至山腳路一新社區進行垃圾清運，當時站在回收車上的楊姓清潔隊員，疑似被保麗龍擊中，因此對一名婦人勸說，後來雙方發生爭論，其婦人丈夫曹男與兩名兒子突然持鐵棒、摺疊桌等物品丟向垃圾車，甚至爬上垃圾車，不斷毆打楊男頭部及並掐喉，事後還駕駛自用車攔下垃圾車，從車上拿下球棒恐嚇垃圾車前進。

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影片曝光後立即引起討論，不少民眾譴責「動手就是不對」，並表示，民眾若認為隊員態度不佳，可以循其他管道申訴，其實沒有必要持棍棒或鐵椅朝人攻擊。

據了解，該社區有不少新住戶，需回收不少大型保麗龍的垃圾，清潔隊員礙於回收車空間，跟社區保全溝通，並達成協議延後回收，未料一名婦人突然將保麗龍丟上回收車，又不慎砸到楊姓清潔隊員，進而引發衝突。

該婦人今還原當時狀況，她說當時她將一塊小片保麗龍丟入回收車內，未料隊員朝她大聲說「你一直丟、丟到我了」，其兒子聽到以為對方在罵她，於是跳上垃圾車後車斗理論，「老人家又沒做甚麼，為何一直罵她」，後來又開車攔車，要對方跟她說對不起，她認為，隊員當下態度口氣不好，才會衍生紛爭。

事後楊男就醫，其頭部、頸部有明顯鈍傷跟挫傷，今日他持驗傷單前往警局作筆錄，對曹姓父子提告，對此員林市長游振雄強烈譴責暴力，公所將全力支持楊姓隊員提告，捍衛公權力不受挑戰。警方表示，曹姓父子3人涉嫌聚眾傷人，已構成妨害秩序等罪，將傳喚到案說明。

員林市楊姓清潔隊隊員執行收運垃圾勤務時，引起曹姓民眾不滿，竟持棒球棍、鐵椅等物品衝上回收車，對楊姓清潔隊員進行毆打。（民眾提供）

曹男民眾疑似認為母親受到辱罵，竟持棒球棍物品，對楊姓清潔隊員進行毆打。（民眾提供）

曹男與清潔隊員起爭執後衝上回收車，對清潔隊員進行毆打。（民眾提供）

清潔隊員礙於回收車空間，要求民眾不要再丟保麗龍，結果引發衝突。（民眾提供）

曹姓民眾事後還駕駛自用車攔下垃圾車，從車上拿下球棒恐嚇垃圾車前進。（民眾提供）

事後楊男就醫，其頭部、頸部有明顯鈍傷跟挫傷。（記者陳冠備攝）

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