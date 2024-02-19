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台中豐原1男墜樓頭部受傷 潭子移工欲輕生獲救

台中市豐原區陳姓男子今天晚上7點多從3樓屋頂墜下，幸台中市消防局獲報及時鋪設氣墊，陳男摔落氣墊，頭部受傷送醫，幸無生命危險。氣墊示意圖，與本新聞無關。（資料照）

台中市豐原區陳姓男子今天晚上7點多從3樓屋頂墜下，幸台中市消防局獲報及時鋪設氣墊，陳男摔落氣墊，頭部受傷送醫，幸無生命危險。氣墊示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/02/19 23:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區1名23歲陳姓男子，今天晚上7點多站在3樓屋頂墜下，幸台中市消防局獲報及時鋪設氣墊，陳男摔落氣墊，頭部受傷送醫，幸無生命危險；潭子區一名23歲印尼籍男子情緒激動，也欲從民宅3樓輕生，幸消防局獲報趕往勸說，雙方僵持近5小時，消防人員才將其拉進屋內送醫。

今天晚上7點半左右，23歲陳姓男子站豐原區豐勢路住家3樓頂樓意圖輕生，台中市消防局獲報，立即派遣石岡、東勢分隊出動4車10人，由石岡分隊小隊長孫國聖帶隊前往搶救，消防人員到場立即鋪設氣墊，8點左右，陳男墜落2樓雨遮再摔落正在鋪設的氣墊上，造成頭部受傷，經送往豐原醫院急救，幸僅額骨、顏面骨骨折、左側腦部少量硬膜下出血，無生命危險。

無獨有偶，下午5點半左右，潭子區勝利十二街一處民宅3樓也傳出有人疑似欲輕生，消防人員到場，一名23歲印尼籍男性移工情緒激動站在窗口，消防怕刺激男子，由警方柔性溝通，雙方僵持近5小時，消防人員在晚間10點19分左右，趁機將男子拉進屋內，解除一場虛驚，並將該移工送往台中慈濟醫院治療。

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