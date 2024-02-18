對3名激勵課程女同學下藥 惡狼硬上2女得逞起訴

郭姓男子在前年8月至12月間，對一起上激勵課程的3名女同學下藥，並趁其中2女頭暈意識模糊之際硬上得逞；新北地檢署日前依以藥劑犯強制性交等罪嫌將郭男起訴。（資料照）

2024/02/18 14:18

〔記者王定傳／新北報導〕郭姓男子在前年8月至12月間，對一起上激勵課程的3名女同學下藥，並趁其中2女頭暈、意識模糊之際，硬上得逞，事後他還稱「下藥對方會比較興奮，到時候如果她們想要可以馬上進行」，新北地檢署日前依以藥劑犯強制性交等罪嫌將郭男起訴。

檢警調查，郭男最早的惡行可追溯至前年7月4日，郭男與其中一名被害者相約到台北市內湖區一家居酒屋用餐時，趁機在被害者啤酒中添加不明藥劑，準備趁她無力反抗之際予以性侵，所幸被害者發現自己頭暈後，立即返家休息而未遂。

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隔月27日晚間9時許，郭男又趁接送另一名女同學時，趁女同學下車買口香糖之際，把藥劑偷加入她的啤酒中，趁她頭暈陷入意識不清狀態，竟直接把車停在新北市五股交流道下，在車上硬上得逞；同年12月，他又在北市某KTV內故技重施，把藥劑加入這名女同學的啤酒內，因女同學未飲用而未遂。

檢警調查，同年9月間，郭男還對第三名女同學下手，在自己的租屋處內，把藥劑添加入咖啡內，趁這名女同學喝下頭昏無力反抗之際，強行指侵得逞。

郭男犯行曝光後，坦言有添加藥劑，辯稱雖然有下藥，但與其中2女發生性行為時，對方都意識清醒、沒有反抗；至於沒有發生性行為的女同學，當時只是想說下藥對方會比較興奮，到時候如果「想要可以馬上進行」；檢方調查後依以藥劑犯強制性交、強制未遂、以藥劑犯強制性交未遂罪嫌起訴郭男。

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