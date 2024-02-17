網紅「長瀨昆妮」關濾鏡 露真面目擔任防詐大使

長瀨昆妮不開濾鏡，以「真面目」協助警方拍攝防詐宣導影片。（警方提供）

2024/02/17 17:21

〔記者王捷／台南報導〕網紅「長瀨昆妮」曾是「連千毅女郎」，因傲人身材與意外走光竄紅，如今坐擁92萬粉絲，台南警二分局邀請她擔任防詐大使，拍攝「假交友真詐欺」宣導影片，而長瀨昆妮也很大方，不僅關濾鏡、用真面目協助拍攝，也拒絕代言片酬，呼籲大眾別被詐欺集團欺騙。

警方拍攝的「假交友」宣導影片的劇情，是不法集團盜用昆妮的頭像，以假交友騙粉絲「斗內」，她偕同粉絲到南門所報案，這並不是完全虛構的劇情，在現實生活中，長瀨昆妮也深受其害，由於她很多照片都是公開的，所以也曾被詐團盜用照片，用來欺騙不知情的大眾，還曾有被害人找她要討回受騙的錢，讓她認為應該發揮社會公益，協助警方宣導防詐。

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警二分局統計，2023年受理詐欺案件共有778件，其中假愛情交友詐騙手法就有135件，達17.35%，同時去年二分局也積極追查詐欺集團，共有4團32人被該分局逮捕，還抓了百名車手到案，另外警方與金融機構、超商共同攔阻民眾受騙匯款有426件，攔阻2億4千萬元免遭詐團匯出。

警方指出，過去警方會請明星、藝人或是運動選手幫忙宣傳政策，例如周華健、兄弟象隊強打「恰恰」彭政閔，運用意見領袖的影響力，協助警方宣傳政策，尤其傳統犯罪轉型，詐欺案佔了大多數，除了希望網紅能幫忙發揮社會責任，也希望在地的民代、議員與里長能幫忙防詐宣導。

長瀨昆妮擁有甜美外貌及火辣身材，被稱為「最辣日文老師」。（資料照，翻攝自臉書）

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