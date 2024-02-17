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詐騙新手法！婦人誤信駭客把錢追回來 「被剝兩層皮」痛失百萬

郭女見到這個由自稱是「台灣反詐騙組織」刊登的廣告，廣告還盜用警徽，卻沒想到又被騙60萬元。（警方提供）

郭女見到這個由自稱是「台灣反詐騙組織」刊登的廣告，廣告還盜用警徽，卻沒想到又被騙60萬元。（警方提供）

2024/02/17 10:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市50多歲單身郭姓婦人，去年底誤信投資詐欺而損失40萬元，她上網搜尋「如何追回詐騙金額」，今年初看到臉書廣告，主動聯繫「台灣反詐騙組織」，對方宣稱可以用「駭客」技術幫郭女追回40萬元，但是要先匯款到一家賭博網站，他們再伺機植入程式，整個過程都很瞎，郭女卻深信不移，再度被騙60萬元，才急著向台中警方報案，她兩次被騙失金達100萬元。

台中市警局刑警大隊調查，臉書等平台常看到詐騙集團投放大量廣告，此案例是自稱駭客集團或是公益法律援助機構，可以幫忙遭詐騙的民眾追回被詐騙的金額，這是詐騙集團的新型手法，利用被害人求助無門的心理，一步一步誘騙被害人配合操作，繼續匯款給詐騙集團，被害人就像被活剝二層皮一般，錢沒追回，反而損失更大。

郭女去年底誤信投資詐騙，損失40萬元，她雖然向警方報案，但警方沒有抓到騙徒，她又急著追回40萬元，自行上網搜尋「如何追回詐騙金額」，看到臉書有一個「台灣反詐騙組織」刊登的廣告，宣稱可以「教你5招補救被騙錢拿回來」，郭女主動聯繫對方，對方自稱是「台灣公益法律援助機構」的律師劉啟明，宣稱可以透過「亞洲駭客聯盟機構」，用「駭客」技術幫郭女追回40萬元。

這位假律師向郭女謊稱，經過他們調查，郭女被騙的40萬元被洗到「永利娛樂城」（網路賭博網站），唯一的辦法，就是請郭女再把錢匯款到「永利娛樂城」，他們再伺機植入程式，「製造平台賠率漏洞進行操作追損」，就能把40萬元追回。

整個過程都很瞎，郭女卻深信而二次受騙，配合對方的指示，陸續匯款價值50萬的泰達幣（USTD虛擬貨幣），以及10萬元現金當作保證金，還中了對方的美男計，以為遇到了網路真愛，等了半天卻音訊全無，人沒見到，錢也沒了，才急著向台中警方報案，這兩次受騙共失金100萬元。

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