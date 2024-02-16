春假7天酒駕事故3件 高雄公布酒駕肇事熱區前5名

春節7天連假酒駕事故3件少去年5件，高市公布酒駕肇事熱區前5名。（警方提供）

2024/02/16 22:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市春節7天連假強力取締酒駕，共取締32件，並分析公布去年酒駕肇事熱區前5名，分別為大社區中山路、大寮區光明路、仁武區鳳仁路、小港區沿海二路及橋頭區成功北路，酒駕肇事主要時段集中於20時至24時。

交通大隊統計今年春節連假期間，酒駕事故件數共有3件，相較去年同期8件，減少了5件，降幅逾6成，顯見強力取締酒駕後，酒駕事故也呈現減少狀況，防制成效明顯改善。

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此外，年節期間民眾駕車出遊，雖然到處都是人車，仍會看見有車輛交通違規，警方分析年節期間，執法前三大違規態樣分別為闖紅燈，共299件，其次是違規停車，共有122件，第3名是違規轉彎（未依規定兩段式左轉）共99件。

春節前尾牙、旺年會，春節後仍有春酒、飲宴，應酬邀約恐會不斷，高雄市警局為遏止酒駕並同時宣示酒駕零容忍決心，將持續強化取締酒後駕車力道，從嚴從速偵辦酒駕案件，以強勢執法發動各分局同步執行酒駕取締工作，取締熱區將考量去年度酒駕肇事熱區，包括大社區中山路、大寮區光明路、仁武區鳳仁路、小港區沿海二路及橋頭區成功北路。

高市警方持續針對上述飲酒熱點，以及易肇事路段周邊列為經常路檢處所，編排機動巡邏警組於周圍梭巡，針對可疑車輛加強攔查，透過強力取締作為，展現警方執法決心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

春節7天連假酒駕事故3件少去年5件，高市公布酒駕肇事熱區前5名。（警方提供）

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