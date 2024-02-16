女店員遭封膜機截斷手指 雇主「1原因 」逃過刑責

操作飲料封膜機應注意安全。示意照，非本案封膜機。（資料照）

2024/02/16 21:30

〔記者李立法／屏東報導〕屏東一家飲料店的朱姓女店員，在擦拭封膜機時，左手不慎遭滾輪捲入，導致左手中指及左手無名指遠端指節（手指第一關節）被壓傷併創傷性截斷，朱女認為飲料店蔡姓女雇主未提供員工相關安全衛生教育訓練，機器也沒安全防護裝置，對蔡女提告過失傷害並求償380萬多元，屏東地院審理後，認為蔡女沒有過失，判蔡女無罪，並駁回朱女求償請求，可上訴。

朱女2年多前在屏東一家飲料店擔任店員，卻在工作時不慎被封膜機截斷手指，傷勢不輕，她認為蔡姓雇主未提供員工相關安全衛生教育訓練，機器也沒安全防護裝置，違反職業安全衛生法，除對蔡女提起過失傷害告訴，並求償醫療費、工作損失及精神撫慰金等共380萬多元。

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蔡女則強調，有提醒朱女不要把手伸到封膜機裡面，如果要伸到裡面，要先把電源關掉，封膜機印有「請勿將手伸入機內，除非先關掉電源」的紅色文字的標語，她並無過失。

屏東地院認為，該封膜機明顯處標有警語，也有紅色緊急停止按鈕，店內另一名吳姓員工指，蔡姓雇主在她到職時，有教導封膜機操作方式及相關安全說明，根據事發當時店內監視影像及相關事證，都無法證明蔡女有違反注意義務的過失情事，應予蔡女無罪諭知。

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