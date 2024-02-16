為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女店員遭封膜機截斷手指 雇主「1原因 」逃過刑責

操作飲料封膜機應注意安全。示意照，非本案封膜機。（資料照）

操作飲料封膜機應注意安全。示意照，非本案封膜機。（資料照）

2024/02/16 21:30

〔記者李立法／屏東報導〕屏東一家飲料店的朱姓女店員，在擦拭封膜機時，左手不慎遭滾輪捲入，導致左手中指及左手無名指遠端指節（手指第一關節）被壓傷併創傷性截斷，朱女認為飲料店蔡姓女雇主未提供員工相關安全衛生教育訓練，機器也沒安全防護裝置，對蔡女提告過失傷害並求償380萬多元，屏東地院審理後，認為蔡女沒有過失，判蔡女無罪，並駁回朱女求償請求，可上訴。

朱女2年多前在屏東一家飲料店擔任店員，卻在工作時不慎被封膜機截斷手指，傷勢不輕，她認為蔡姓雇主未提供員工相關安全衛生教育訓練，機器也沒安全防護裝置，違反職業安全衛生法，除對蔡女提起過失傷害告訴，並求償醫療費、工作損失及精神撫慰金等共380萬多元。

蔡女則強調，有提醒朱女不要把手伸到封膜機裡面，如果要伸到裡面，要先把電源關掉，封膜機印有「請勿將手伸入機內，除非先關掉電源」的紅色文字的標語，她並無過失。

屏東地院認為，該封膜機明顯處標有警語，也有紅色緊急停止按鈕，店內另一名吳姓員工指，蔡姓雇主在她到職時，有教導封膜機操作方式及相關安全說明，根據事發當時店內監視影像及相關事證，都無法證明蔡女有違反注意義務的過失情事，應予蔡女無罪諭知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
飲料店女員工被封膜機捲斷手指肌腱 雇主判賠38萬多元
2024/02/07 08:48

飲料店女員工被封膜機捲斷手指肌腱 雇主判賠38萬多元
永和肉粽店驚傳意外！ 2歲男童食指伸封膜機被夾斷
2021/04/22 18:55

永和肉粽店驚傳意外！ 2歲男童食指伸封膜機被夾斷

關鍵建設挹注 石門水庫觀光價值嶄露頭角
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播