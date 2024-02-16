7旬翁卡啦ok店歡唱 竟摸走這款「鳳梨酥」....GG了

張翁順手摸走一盒鳳梨酥。（取自臉書公開社團內埔鄉）

2024/02/16 19:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉在過年期間驚傳荒謬竊案，1名男子到鄉內1間卡啦ok店歡唱，竟趁店家不注意時，趁機竊走店家1盒遠近馳名的「小潘潘鳳梨酥」，雖然只是1盒鳳梨酥，但店家唯恐未來連現金也遭竊，於2月15日報案，警方循線逮到張姓7旬老翁，全案依竊盜罪移送。

該店家日前po文，指於2月14日晚間清點物品時，赫然發現店內的「小潘潘鳳梨酥」禮盒遭人偷走，他調閱監視器發現，竟遭1名男子竊走，她還記得該名男子一頭白髮，自稱從美國回來台灣，在店內時，趁她們忙碌不注意時竟偷取店內物品，雖然損失的只是鳳梨酥，但這就是小偷的行為，如果以後偷金錢那損失就更大了，她也在15日前往報案。

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警方調查，發現該名犯嫌於2月14日下午5點許進入店內消費，並趁其他人不注意時，將放置於座位區旁的鳳梨酥竊取帶走，且過程遮遮掩掩，明顯知道店家並未提供鳳梨酥作為招待禮，卻仍行竊，警方循線逮捕該名張姓犯嫌，全案依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

內埔分局長郭譯隆呼籲，鳳梨酥禮盒雖價值不高，但偷拿還是觸犯刑法普通竊盜罪，竊盜罪為非告訴乃論之罪，不論被竊民眾事後是否選擇原諒，警方仍須依法偵辦，以保障民眾的財產安全。

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