桃園家暴男過年缺錢花用 亮武士刀恫嚇父母要錢

邱姓男子違反保護令，持小武士刀到父母住處恫嚇要錢，警方以3部警車圍堵逮人。（記者余瑞仁翻攝）

2024/02/15 16:34

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市44歲邱姓男子因常家暴，其父母不堪其擾向法院聲請到保護令；然而邱男昨（14日）大年初五因缺錢花用，酒後開車前往父母住處涉嫌亮小武士刀恫嚇要錢，家人嚇到報警，員警圍堵逮人，邱男卻亮刀恐嚇員警並企圖駕車衝撞，經員警破窗將他拖下車壓制，依違反保護令、公共危險、妨害公務及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。

蘆竹警分局南竹派出所昨天下午3點多接獲報案，指邱男違反法院核發的保護令，駕車前往其父母住處，渾身酒味亮出小武士刀向父母親恫嚇要錢。警方獲報派員趕往處理時，邱男已駕車離去，員警巡查周邊發現邱仍駕車在附近徘徊，警方擔心邱男再返回其父母處鬧事，呼叫支援警力展開包抄。

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邱男見警車尾隨加速逃逸，不久在南竹路3段一處民宅前倒車自撞，警方以3部警車包夾圍堵，邱男卻開車窗持小武士刀對員警挑釁並企圖衝撞警車，員警及時閃避並以臂盾敲破車窗，以優勢警力將邱嫌拉出車外制伏逮捕。

警方對邱嫌實施酒測，呼氣酒測值達0.78毫克，將邱嫌依違反保護令、妨害公務、公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。蘆竹分局長林鼎泰呼籲民眾，如遇親屬或同居關係人等實施暴力情形，可撥打110或113報案，警方可協助向法院聲請保護令，以免受騷擾或暴力威脅，保障生命財產安全。

警方在其車內後座起獲犯案刀械。（記者余瑞仁翻攝）

警方圍堵逮捕邱姓男子。（記者余瑞仁翻攝）

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