網紅晚安小雞遭柬拘留 刑事局：涉散佈不實訊息

網紅「晚安小雞」已被柬國警方拘留、法辦，刑事局今天說，其涉散佈不實訊息，尊重當地司法。（取自臉書）

2024/02/14 16:04

〔中央社〕網紅「晚安小雞」12日在柬埔寨西港凱博園區直播時疑遭毆失聯，他昨天又自拍稱遭綁自逃。據悉，他已被柬國警方拘留、法辦；刑事局今天說，其涉散佈不實訊息，尊重當地司法。

媒體報導，台灣籍網紅「晚安小雞」自稱夜闖柬埔寨詐騙園區「凱博園區」直播，疑遭突襲被打倒地，一度傳聞下落不明，他13日下午現身直播，聲稱遭綁後已逃出且滿身是傷。柬埔寨西港省長郭宗朗13日傍晚也在臉書公布「晚安小雞」照片，呼籲大家協尋其下落。

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中央社駐外記者今天致電聯繫柬埔寨相關承辦人員，對方稍早回覆「晚安小雞」已被警方拘留，並根據當地法律控訴他誹謗。有關單位確認，他並未遭到毆打或搶劫。

內政部警政署刑事警察局下午告訴中央社記者，據悉「晚安小雞」於今天上午被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散佈不實訊息，後續尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。

刑事局說，依先前類似案例，柬埔寨警方有可能會以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」進行偵辦和移送。

據警方掌握，「晚安小雞」過去直播爭議不斷，如民國101年農曆7月間曾闖入金門縣某醫院錄影並稱內部有鬧鬼，當地政府認定涉毀損提告，他才發澄清文；他也曾擅闖彰化縣員林市某大樓，指此處曾有命案，被大樓提告，並拍被街友追殺影片，警方事後依違反社會秩序維護法送辦。

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