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7旬男圍爐吃火鍋料阻塞呼吸道OHCA 南市消防局救命成功

南市消防局救護人員從患者口內夾出大量火鍋配料，在鬼門關前，即時救回一命。圖為模擬圖。（圖由南市消防局提供）

南市消防局救護人員從患者口內夾出大量火鍋配料，在鬼門關前，即時救回一命。圖為模擬圖。（圖由南市消防局提供）

2024/02/13 14:27

〔記者蔡文居／台南報導〕春節期間，台南市一名70歲薛姓男子與家人圍爐吃年夜飯時，不明原因突然倒地，家人隨即報案，南市消防局立即派遣保西消防隊、歸仁高救隊雙軌救護，經評估患者已OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員立刻實施CPR處置，並從患者口內夾出大量火鍋配料，在鬼門關前，即時將薛姓男子救回。

南市消防局第五救災救護大隊大隊表示，歸仁高救隊高級救護技術員蘇士雄及鄭凱澧當時發現薛男有異狀，立即使用電子喉頭鏡探查其上咽部，發現他口內有大量異物，判定可能為異物哽塞住呼吸道，使用醫療用異物夾從患者口內夾出大量火鍋配料，並以救護技術施救，暢通呼吸道後，患者逐漸清醒，隨後恢復生命徵象，送醫後復原狀況良好，家屬感激涕零。

南市消防局表示，歸仁高級救護隊首創市郊雙軌派遣以來，其成效良好，已著實搶救許多突發意外的家庭，而年節期間執勤人員更是戰戰兢兢，以搶救市民生命為己任，其守護民眾的精神值得肯定。

消防局表示，成人呼吸道異物哽塞是指異物造成呼吸道的阻塞，是一種常見危急情況，應盡快採取哈姆立克法急救，並請家屬或旁人撥打119求救。

第五救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，該大隊計有大橋、歸仁2支高級救護隊，其中歸仁高級救護隊實施雙軌救護，支援轄區範圍包含歸仁、關廟、仁德等行政區，可實施骨針給藥等高級救命術，這次能救回異物哽塞民眾，展現平時訓練成果。

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