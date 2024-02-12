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瑞芳車站前驚見男持雙刀閒晃 警迅速壓制戒護送醫

許男持兩把菜刀在瑞芳火車站前閒晃，警方迅速逮人查扣。（記者吳昇儒翻攝）

許男持兩把菜刀在瑞芳火車站前閒晃，警方迅速逮人查扣。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/12 23:10

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳區一名50歲許姓男子今日晚間8時許，手持2把菜刀在瑞芳火車站附近閒晃。民眾目擊後，立刻通報110報警處理。警方立刻派員前往查看，許男發現警方抵達，拔腿就跑。員警對許男噴灑辣椒水，並將他壓制在地，當場查扣2把菜刀。但因許男精神狀況不穩定，通報衛生局後，強制將他送醫。

新北市警瑞芳派出所獲報後，由所長賴文東帶領巡佐廖俊維、劉泉宏、警員廖冠綸等10人前往現場查看，在明燈路三段發現持雙刀的許男，四處閒晃，讓路人心生畏懼。

許男看見警方到場，立刻拔腿就跑，從瑞芳火車站朝瑞芳國小逃逸，警方立刻對其噴灑辣椒水，並在國小旁將許男壓制在地。因許男情緒激動，精神狀況不穩定，線上與衛生局人員通話評估後，決定強制將許男送往醫院救治。

據悉，許男有多項毒品、恐嚇危害安全等前科，前年10月初疑因施用藥物過量，情緒失控，持麵包刀在住處揮舞，當時也被警方強制就醫，沒想到2年後，又發生相同狀況。

瑞芳警分局分局長陳建龍表示，所幸同仁處理得宜，迅速將許男壓制在地，並無警員或是民眾受到傷害，目前已戒護許男就醫。

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警方將持雙刀的許男壓制後，送往醫院治療。（記者吳昇儒翻攝）

警方將持雙刀的許男壓制後，送往醫院治療。（記者吳昇儒翻攝）

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