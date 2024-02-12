驚嚇！幼童公園玩沙挖到女嬰頭 生母、同居男子被移送

警方在翁姓生母租屋處查獲用來剪斷臍帶的剪刀等證物。（記者劉婉君翻攝）

2024/02/12 20:07

首次上稿 19:43

更新時間 20:07（新增生母交保）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市安南區海佃路一處兒童公園，8日傍晚有小朋友在溜滑梯旁沙地玩沙時，突然挖到一名已死亡女嬰的頭，家長發現後嚇得趕緊報警，警方調閱監視器，昨（11）日深夜循線將翁姓生母及其同居男友帶回，訊後依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，預計春節連假結束後擇期解剖，以釐清女嬰的死因及死亡時間。

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警方獲報後，調閱上百支監視器畫面過濾分析，發現2月6日清晨有一名女子趁著較無民眾出入的時段，抱著物品徒步走到該處公園，且在發現女嬰的地點逗留許久，形跡可疑，經訪查沿線住戶及交叉比對影像後，於46小時內查出女嬰的翁姓生母（31歲）涉有重嫌，並在10日晚間持拘票前往其租屋處將翁女及21歲同居的吳姓男友拘提到案，同時查扣剪斷臍帶的剪刀等證物，全案依殺人罪嫌移送法辦。

檢方偵訊後將吳姓男友以3萬元交保候傳，翁姓生母則依殺嬰及遺棄屍體等涉案情節重大，今天向法院聲請羈押，法院晚間裁定2萬元交保並限制住居。

據了解，翁女與同居男友都是從事鷹架工作的工人，兩人生活並不富裕，翁女生下女嬰時，並不知道女嬰是否活著，也沒有讓同居男友知道此事，獨自一人將剛出生不久的女嬰埋在沙地，並在沙地上疊了小石塊，而吳男也不知女友生下女嬰。

台南市安南區海佃路一處兒童公園沙地8日發現一名死亡女嬰，警方循線帶回生母及其同居男友，男子交保候傳，生母則由檢察官向法院聲押中。（讀者提供）

警方在翁姓生母租屋處查獲用來剪斷臍帶的剪刀等證物。（記者劉婉君翻攝）

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