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大重機苗26線連續違規超車 苗栗分局：接獲檢舉將依法舉發

苗栗警分局網路巡邏發現，一輛大重機車出現跨越雙黃線超車等違規行為，籲用路人遵守交通規則，以免受罰。（警方提供）

苗栗警分局網路巡邏發現，一輛大重機車出現跨越雙黃線超車等違規行為，籲用路人遵守交通規則，以免受罰。（警方提供）

2024/02/12 10:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局苗栗分局執行網路巡邏在社群媒體發現，有民眾將行車紀錄影像PO網，指一輛大重機車在苗26線往獅潭方向出現在彎道、跨越雙黃線及於前行車之右側等超車之違規行為；苗栗警分局今（12）日表示，目前苗栗警分局尚未收到正式檢舉，PO網民眾可於7日內將影像上傳交通違規檢舉專區檢舉，經查證屬實後將依法舉發，也呼籲用路人遵守交通規則，以免受罰。

有民眾在臉書社群PO網指「L**-2**3是誰家的?回家請管一下。苗26線往獅潭方向，一路上不是跨越雙黃線就是彎中超車；後照鏡還是收折的不用，妥妥的中年猴子。你這種騎法哪天不是自撞就是擊落其他人」。

苗栗警分局員警在網路巡邏時影像中黃牌大型重機車分別有彎道、跨越雙黃線及於前行車之右側等超車之違規行為，依道路交通管理處罰條例第47條1項1款、2款、3款款，分別可處新台幣1200至2400元罰鍰，另外還需記違規1點。苗栗警分局指出，PO網民眾可於7日內將影像上傳交通違規檢舉專區檢舉，經查證屬實後將依法舉發。

苗栗警分局呼籲駕駛人務必遵守交通法令，遵循標誌、標線及號誌指示行駛，切勿貪圖一時之快而冒險違規，危及他人生命財產安全。

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