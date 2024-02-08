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國道春節交通疏導工作量重 黃明昭慰勉公路警察同仁辛勞

警政署長黃明昭親自前往國道公路警察局，對春節還在工作崗位努力的同仁表達慰問。（記者徐聖倫翻攝）

警政署長黃明昭親自前往國道公路警察局，對春節還在工作崗位努力的同仁表達慰問。（記者徐聖倫翻攝）

2024/02/08 15:46

〔記者徐聖倫／新北報導〕警政署長黃明昭關心春節連續假期高速公路交通安全維護工作，今日上午10時至國道公路警察局，慰問第一線執勤員警辛勞，並指示務必確保國道交通安全及順暢。

今年春節連假自2月8日至2月14日止，共計7天，高公局研判南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，約平日的1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，約平日之1.6倍；初二或初三出現雙向最大量，約平日之1.5倍，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施。

國道公路警察局長廖美鈴表示，將全力配合高公局實施相關管制及交通疏導措施，加速交通事故處理，持續加強取締酒後駕車等重大違規，並延續頗受民眾好評的「機動服務站」實施計畫，在中壢、泰安、新營、清水、蘇澳等服務區設置「機動服務站」，受理遺失物及各項為民服務。

為了方便民眾迅速查詢，各固定式機動服務站均在Google地圖申請設置地標，而未固定設置服務站的服務區，員警也將以巡守合一的方式，結合線上服務站提供協助，以國道警察的專業服務，陪伴民眾度過安心、順暢的春節連假。

國道警局列出春節期間管制，民眾可利用網路查詢，並注意各項管制時段。（記者徐聖倫翻攝）

國道警局列出春節期間管制，民眾可利用網路查詢，並注意各項管制時段。（記者徐聖倫翻攝）

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