失聯移工春節前搭小黃訪友 永康警識破身分逮人

南市警永康分局龍潭派出所執勤時查獲1名失聯移工。（永康分局提供）

2024/02/08 10:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市警永康分局龍潭派出所員警昨（7）日下午執勤時，在永康工業區附近，見1台計程車打著左轉方向燈，行經路口卻沒有轉彎，仍直行於王行路上，覺得可疑而攔查，發現後座載1名越南籍移工，經盤問覺得可疑後，帶回派出所查證身分後，發現為張姓失聯移工，警詢後將張男依入出國及移民法移請移民署專勤隊收容。

據了解，警員董育尚執勤盤查時，發現計程車後座的張姓越南籍移工坐立難安，逃避員警的視線，員警直覺有異，便請司機將車門上鎖並將後座車窗搖下，請其提供居留證等身分證件，張男卻開啟後座車門意圖逃跑，董員立即喝斥制止，張男在現場無法提供任何證件，董員通知支援警力帶返所查證身分。

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張男還謊報朋友姓名及生日，卻因資料有誤屢遭員警戳破，張男自知難逃法網，只能提供正確的身分證件，經查果然為移民署通報失聯移工身分。全案調查後，依入出國及移民法移請移民署專勤隊收容。

永康分局分局長邱顯良表示，轄內有永康工業區及永康科技園區，外籍移工眾多，所內員警經常接觸外籍移工，在盤查時會特別留意，警員董育尚平時工作認真，此次機警查證失聯移工身分。

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