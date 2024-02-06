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桃園警匪追逐！女報案車遭陌生人開走 警抓到他弟超展開

桃園警方在死巷攔截圍捕到逃逸車輛，破窗逮捕車內24歲宋姓駕駛，及分坐副駕、後座的24歲江姓男子及31歲張姓男子。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警方在死巷攔截圍捕到逃逸車輛，破窗逮捕車內24歲宋姓駕駛，及分坐副駕、後座的24歲江姓男子及31歲張姓男子。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/02/06 21:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山警分局大埔派出所今（6）日下午接獲張姓女子報案，車子遭陌生男子開走，循線追出車子現蹤桃園區，卻拒檢加速逃逸，通報桃園警分局中路派出所協助，最後在死巷攔截逮人，豈料，車內3人中有1人是張女弟弟，還查獲笑氣鋼瓶、K他命殘渣袋及毒品咖啡包，訊後依毒品等罪嫌將3人送辦。至於張女指稱「搶」車，應是烏龍一場。

警方調查，大埔所下午5點多接獲110派案，張女報警指稱家中汽車遭陌生男子開走，員警循車號追出車子在桃園區，追到現場，該車拒檢且加速逃逸，於是通報中路所協助，最後在延壽街死巷攔截圍捕，員警破窗逮捕車內24歲宋姓駕駛，及分坐副駕、後座的24歲江姓男子及31歲張姓男子，並在車中查獲笑氣鋼瓶1瓶、K他命殘渣袋1袋及毒品咖啡包2包。

警方將3人帶回派出所偵辦，驗尿均呈陽性，更發現張男是報案人的弟弟，張男與宋男、江男則是朋友關係，可能在未告知姊姊的情況下將車子開走，加上開車的人並非張男，導致張女誤以為車子遭陌生男子開走，並無搶車情形。警方訊後將張男等3人依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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警方破窗逮人。（記者鄭淑婷翻攝）

警方破窗逮人。（記者鄭淑婷翻攝）

警方在車內查獲K他命殘渣袋1袋及毒品咖啡包2包。 （記者鄭淑婷翻攝）

警方在車內查獲K他命殘渣袋1袋及毒品咖啡包2包。 （記者鄭淑婷翻攝）

警方在車內查獲笑氣鋼瓶1瓶。 （記者鄭淑婷翻攝）

警方在車內查獲笑氣鋼瓶1瓶。 （記者鄭淑婷翻攝）

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