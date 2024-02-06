77年老舊台南高分院將在安平有新家 3月工程招標

高等法院台南分院在台南安平區司法機關用地將興建新辦公大樓。外觀示意圖。（台南高分院提供）

2024/02/06 17:05

〔記者王俊忠／台南報導〕有長達約77年歷史、位於台南市中西區中山路上的高等法院台南分院，因為使用多年空間狹小又嫌老舊，南高院多年來向司法院爭取新建辦公廳舍，經司法院核定在台南安平區育平路、平通路口的司法機關用地蓋新辦公大樓。南高院委由南市府工務局代辦新建工程，將於今年3月公告招標。

台南高分院表示，此次大樓新建工程招標採設計與施工併辦的統包方式辦理，南市府工務局於2月6日依公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點，辦理公開閱覽。

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此台南高分院新建工程位於台南市安平區金華段81地號（機關62號）的司法院用地上，工程預算26億9500萬元，規劃地下2層、地上6層的鋼筋混凝土建築物。總樓地板面積44435平方公尺（約1萬3442坪），建築結構希望結合在地、蘊含府城古都意象，提供民眾更好的司法服務空間，也呼應今年台南建城400年的歷史里程碑。

南高院說，新建大樓依使用類別主要分為公共區域（地面層）、管制區域（地面層）、管制區域（地下層）與地下停車空間、服務空間等5大類，施工期程預計為決標後的1500個日曆天。

南高院與南市府工務局歡迎建築業界與廠商踴躍參與投標，也可查詢政府電子採購網，以瞭解更多詳細內容與資訊。

位於台南市中西區中山路上的77年老舊台南高分院（見圖），委由南市府工務局代辦新建工程招標遷址。（資料照）

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