為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

77年老舊台南高分院將在安平有新家 3月工程招標

高等法院台南分院在台南安平區司法機關用地將興建新辦公大樓。外觀示意圖。（台南高分院提供）

高等法院台南分院在台南安平區司法機關用地將興建新辦公大樓。外觀示意圖。（台南高分院提供）

2024/02/06 17:05

〔記者王俊忠／台南報導〕有長達約77年歷史、位於台南市中西區中山路上的高等法院台南分院，因為使用多年空間狹小又嫌老舊，南高院多年來向司法院爭取新建辦公廳舍，經司法院核定在台南安平區育平路、平通路口的司法機關用地蓋新辦公大樓。南高院委由南市府工務局代辦新建工程，將於今年3月公告招標。

台南高分院表示，此次大樓新建工程招標採設計與施工併辦的統包方式辦理，南市府工務局於2月6日依公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點，辦理公開閱覽。

此台南高分院新建工程位於台南市安平區金華段81地號（機關62號）的司法院用地上，工程預算26億9500萬元，規劃地下2層、地上6層的鋼筋混凝土建築物。總樓地板面積44435平方公尺（約1萬3442坪），建築結構希望結合在地、蘊含府城古都意象，提供民眾更好的司法服務空間，也呼應今年台南建城400年的歷史里程碑。

南高院說，新建大樓依使用類別主要分為公共區域（地面層）、管制區域（地面層）、管制區域（地下層）與地下停車空間、服務空間等5大類，施工期程預計為決標後的1500個日曆天。

南高院與南市府工務局歡迎建築業界與廠商踴躍參與投標，也可查詢政府電子採購網，以瞭解更多詳細內容與資訊。

位於台南市中西區中山路上的77年老舊台南高分院（見圖），委由南市府工務局代辦新建工程招標遷址。（資料照）

位於台南市中西區中山路上的77年老舊台南高分院（見圖），委由南市府工務局代辦新建工程招標遷址。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
27年前盧正懸案 民團赴最高檢尋求救濟
2024/01/18 11:52

27年前盧正懸案 民團赴最高檢尋求救濟
台南雙警遭殘殺二審開庭 凶手與律師上訴意見大不同
2024/01/15 18:46

台南雙警遭殘殺二審開庭 凶手與律師上訴意見大不同

電信合併超無感？網速、收訊一次破解
丈夫幫買票 大埤鄉代妻判當選無效確定
2024/01/12 05:30

丈夫幫買票 大埤鄉代妻判當選無效確定
丈夫替買票 雲林縣大埤鄉代王麗華當選無效確定
2024/01/11 18:00

丈夫替買票 雲林縣大埤鄉代王麗華當選無效確定
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播