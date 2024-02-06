網傳「過年到了」女警蹲國3取締超速 國道警稱平日就取締

國道警強調女警蹲在國道三號舊大甲收費站取締超速，一切合法。（國道警提供）

2024/02/06 11:51

〔記者歐素美／台中報導〕網路流傳一名女警蹲坐國道3號大甲收費站舊址旁護欄外，手持測速槍抓超速，讓很多網友感嘆「過年到了」！國道公路警察局第七公路警察大隊今天回應指出，「嚴重超速」一直是其重點取締違規項目之一，平日即不定時編排員警於多事故路段取締超速違規，目的是在「遏止違規行為，減少交通事故傷亡」，以維護民眾用路的安全保障。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則「測速取締標誌，在高速公路、快速公路應於三百公尺至一千公尺前設置」。女警身著制服依勤務分配表規劃路段，以手持式雷射測速器在執勤安全、適當地點，採適合方式執行科技執法取締超速違規；另員警為增加儀器穩定性，以蹲坐方式執勤，且於上游約800公尺處（159.5公里）有依規定設置「警52」標誌，執法均依相關規定並無違誤。

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國道公路警察局第七公路警察大隊並呼籲民眾，駕車時應依速限行駛，若超速40公里以上，依照道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款規定，處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，另同條第4項規定處罰車主「吊扣該汽車牌照6個月」。

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