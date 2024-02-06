逃24年誤認過了追訴期 殺手陳來發落網起訴

殺人犯陳來發（中）今被移審。（記者溫于德攝）

2024/02/06 11:36

〔記者溫于德／台北報導〕綽號「陳老師」的65歲男子陳來發被控25年前跟隨同樣姓陳的大哥在台北市討債，涉嫌持開山刀砍殺被害人致死，犯案後逃亡24年，他誤以為追訴期只有25年，去年12月在外出沒時被警方逮捕。士林地檢署今偵結，依殺人罪嫌起訴。

我國刑法於2019年修法，殺人案發生死亡結果者，追訴權時效沒有限制，且「其追訴權時效已進行而未完成者，適用修正後之規定」；因此即便陳來發犯後逃亡24年，然其追訴時效為永久。

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檢警調查，1999年12月10晚間7時許，陳來發與陳姓大哥還有兩名小弟，赴台北市社子島一家卡拉OK向被害人討債；雙方一言不合，陳來發拿刀砍向被害人，導致對方送醫兩天後身亡。

陳來發犯案後遠走他鄉，同時因陳熟悉警方辦案技巧，數年來不僅沒固定住所，三天兩頭就換落腳處；他為躲避追查，也會晝伏夜出，就算出門也多以步行、騎腳踏車為主，想避免騎車、開車遇警方臨檢，身上也從不攜帶任何證件，行徑極為小心。

不過，警方去年接獲線報指陳來發疑自認風頭已過，又出現在社子島一帶；後來警方掌握他常跟朋友到社子島一家越南小吃店喝酒聚會，去年12月某日，趁他又出現在小吃店時逮人。

士檢今偵結全案，依殺人罪嫌起訴陳來發，移由士林地院國民法官專庭審理；另，士檢預計稍晚11時將在押陳男移審，由士院決定續押或交保。

殺手陳來發持刀砍殺被害人，他逃24年誤認追訴期快過，去年12月在外出沒時被警方逮捕，士檢今依殺人罪起訴。（資料照，記者王冠仁翻攝）

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