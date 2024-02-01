佳冬鄉噴農藥引發殺人案 吳利祥判處17年徒刑

警方殺人案現場蒐證。（屏東警方提供）

2024/02/01 15:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東佳冬鄉2022年10月發生男子吳利祥因為與鄰居不睦，怪罪鄰居噴農藥讓他種植的荔枝果樹死亡，因而發生糾紛，竟在酒後持刀殺害鍾姓鄰居、砍傷鍾的太太及兒子，屏東地方法院依殺人罪判處吳利祥17年有期徒刑。

屏東地方法院今天上午判決噴農藥引發紛爭而殺害鄰居案，殺人的吳利祥酒後駕駛機車判處7個月有期徒刑，砍傷人判處2年2個月及1年10個月徒刑，殺人罪10年6個月徒刑，應執行有期徒刑17年。

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這起案件為佳冬鄉51歲的嫌犯吳利祥常在酒後失控，前年10月24日酒後，想起自己種的荔枝等果樹疑遭到鄰居鍾姓死者家人噴灑農藥死掉，竟然持西瓜刀騎著機車到62歲鍾男家前嗆聲，持西瓜刀砍向鍾男，造成鍾男當場血流滿地，鍾男的妻子及兒子外出制止，也被吳利祥砍傷，鍾的太太右手大拇指遭砍斷，鍾的兒子手部也有刀傷。

吳男則在衝突中腰部遭刺傷，逃回家中後就醫，當時吳男的老母親還為兒子辨護，認為兒子因為不滿對方處理方式，越想越鬱悶才前去理論，沒想到竟還被打回家，不知道兒子殺人闖禍。被害人家屬則指吳男酒後「盧小小」，果樹的糾紛早就在村長協調下結束，沒想到還殺人，令人實在無法想像。

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