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首頁　>　社會

超白目藥頭！貼文「預感刑事衝進來」 下秒一語成讖

劉男囂張貼文「我們預感今天刑事會衝進來」。（警方提供）

劉男囂張貼文「我們預感今天刑事會衝進來」。（警方提供）

2024/02/05 23:11

〔記者許國楨／台中報導〕屏東縣劉姓男子開設檳榔攤掛羊頭賣狗肉，暗中販賣毒品，誇張的是他為了強化行銷，製作「早安、5個K他命」長輩圖，還貼文「我們預感今天刑事會衝進來」等字眼。台中市刑大網路巡邏發現，立即飛象過河南下逮人，不但讓預言一語成讖也遭聲押獲准，檢方昨日偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大偵五隊日前網路巡邏時，發現有毒品前科的23歲劉姓男子，在通訊軟體張貼疑似毒品犯罪訊息，經持續蒐證及跟監發現，劉男以屏東縣南州交流道附近路旁檳榔攤做掩護，掛羊頭賣狗肉做為毒品交易處所，白天賣檳榔、晚上賣毒品，遂與屏東縣警方組成專案小組偵辦。

專案小組上月見時機成熟搜索票衝入搜索，當場查扣毒咖啡包107包及1萬4200元證物，經追查，劉男在通訊軟體貼文「早安、5個K他命」、「開幕了，來找我買檳榔光顧一下，南州交流道北上」，就連落網前還囂張貼文「我們預感今天刑事會衝進來」結果一語成讖，警察真的衝來抓人了，當場人贓俱獲。

警方訊後將全案依毒品罪嫌送辦，檢方聲押劉獲准，全案也在昨日偵結依毒品罪起訴，最輕本刑為7年以上有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金；台中市警局呼籲，毒咖啡包為新興毒品，因包裝新穎、花樣又多，常在青少年間流通，目前正值寒假期間，將持續查緝以避免青少年沾染，維護國人安全生活環境。

劉男以自己照片搭配「早安、5個K他命」字句，透過通訊軟體發布長輩圖。（警方提供）

劉男以自己照片搭配「早安、5個K他命」字句，透過通訊軟體發布長輩圖。（警方提供）

劉男開設檳榔攤掛羊頭賣狗肉，暗中販賣毒品。（警方提供）

劉男開設檳榔攤掛羊頭賣狗肉，暗中販賣毒品。（警方提供）

警方逮捕劉男。（警方提供）

警方逮捕劉男。（警方提供）

警方起出毒咖啡包及現金等證物。（警方提供）

警方起出毒咖啡包及現金等證物。（警方提供）

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