一夜致富！2/5 今彩539開出3注 800萬獎落高雄、桃園、台中

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券）

2024/02/05 22:17

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月5日）開獎的第113000031期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由高雄市三民區復興一路157號「元富彩券行」、桃園市八德區大仁里桃鶯路86號「好運多彩券行」、台中市霧峰區本堂里樹仁路106號1樓「神算中霸天彩券行」開出；第113000011期威力彩頭獎摃龜。

第113000011期威力彩中獎號碼為「第一區：01、16、18、21、30、38」，第二區：06」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎4注中獎，可得15萬元；肆獎51注中獎，每注可得2萬元；伍獎290注中獎，每注可得4000元；陸獎2002注中獎，每注可得800元；柒獎3612注中獎，每注可得400元；捌獎1萬9450注中獎，每注可得200元；玖獎2萬5989注中獎，每注可得100元；普獎4萬4443注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第113000031期今彩539中獎號碼為「12、15、16、23、28」，頭獎3注中獎，可得800萬元；貳獎230注中獎，每注可得2萬元；參獎8500注中獎，每注可得300元；肆獎8萬9249注中獎，每注可得50元。

第113000031期39樂合彩中獎號碼為「12、15、16、23、28」，四合4注中獎，每注可得21萬2500元；三合389注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬1184注中獎，每注可得1125元。

第113000031期3星彩中獎號碼為「222」，壹獎303注中獎，每注可得5000元。

第113000031期4星彩中獎號碼為「0044」，壹獎15注中獎，每注可得5萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法