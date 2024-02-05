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花蓮右轉車未提前靠右 後方直行機車撞上騎士亡

花蓮縣吉安鄉南濱路一段與南海五街口今天下午發生一起死亡車禍，右轉車未提前靠右導致後方直行機車撞上。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉南濱路一段與南海五街口今天下午發生一起死亡車禍，右轉車未提前靠右導致後方直行機車撞上。（民眾提供）

2024/02/05 18:37

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉南濱路一段與南海五街口今天下午發生一起死亡車禍，魏姓女子駕汽車沿南濱路一段北往南行駛，準備右轉南海五街時，疑似未提前靠右而在路口直接轉彎，導致後方直行機車林姓駕駛直接撞上，頭部重創後送醫不治，詳細的肇事責任還在由警方釐清。

警方指出，34歲魏姓女子駕駛HONDA白色汽車，沿南濱路一段中線直行車道北往南準備右轉南海五街，由於疑似未提前靠右，在路口遭22歲林姓男子所騎的機車直接撞上副駕駛座車門，強大的撞擊力讓林男頭部撞擊汽車擋風玻璃後又重摔落地，當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治，林男在花蓮從事軍職，騎機車準備返回鳳林家中，家中獨子遇到車禍讓家屬傷痛欲絕不敢相信。

警方初步調查，雙方持有駕照，酒測值為0，初步研判是汽車駕駛未依規定右轉，而機車駕駛則行經路口未減速注意前方車況，警方呼籲，汽機車要右轉時應在路口30公尺前顯示方向燈，先換入外側車道、右轉車道或慢車道，行駛至路口後再行右轉，而天雨路滑，請駕駛減速慢行預留足夠的反應時間應付突發狀況。

有汽車駕駛擔心要是右側車道是機車優先道可以提前靠右行駛嗎？警方指出，其實根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」的規定，在起步、準備停車或轉向時，是可以行駛於「機車優先道」的，因此應於轉向前，提前30公尺靠右行駛換入機車優先道後再右轉，若行駛中線車道卻直接在路口右轉，容易跟外側車道的直行車輛產生衝突。

花蓮縣吉安鄉南濱路一段與南海五街口今天下午發生一起死亡車禍，右轉車未提前靠右導致後方直行機車撞上。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉南濱路一段與南海五街口今天下午發生一起死亡車禍，右轉車未提前靠右導致後方直行機車撞上。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉南濱路一段與南海五街口今天下午發生一起死亡車禍，右轉車未提前靠右導致後方直行機車撞上。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉南濱路一段與南海五街口今天下午發生一起死亡車禍，右轉車未提前靠右導致後方直行機車撞上。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉南濱路一段與南海五街口今天下午發生一起死亡車禍，右轉車未提前靠右導致後方直行機車撞上。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉南濱路一段與南海五街口今天下午發生一起死亡車禍，右轉車未提前靠右導致後方直行機車撞上。（民眾提供）

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