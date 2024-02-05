少年摔車落溝頭插鋼筋亡 家屬聲請國賠獲判賠113萬

16歲少年失速撞山壁後跌入水溝，遭鋼筋插入死亡，家屬聲請國賠，南投地院判公路單位賠償113萬餘元。（資料照）

2024/02/05 17:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕16歲少年在台14線彎道失控撞山壁，跌入水溝後遭鋼筋插入爆頭死亡，母親聲請國賠求償358萬餘元，公路局中區養護工程分局指是少年是車速過快撞山壁，惟南投地院法官認為，公路單位明知水溝有鋼筋遺留，卻未移除或加蓋防止用路人跌落，公路單位仍要負擔4成過失，判賠113萬餘元。全案可上訴。

該起發生在前年7月上旬的死亡車禍，16歲少年與19歲友人騎機車要到仁愛鄉打工，友人讓他練騎機車，少年騎到台14線69.2公里處的彎道，車速過快打滑撞山壁，少年和友人噴飛，安全帽也掉落，少年摔入水溝，頭部被溝內凸出的鋼筋插入當場死亡。

請繼續往下閱讀...

少年母親向南投地院聲請國家賠償，要求負責道路管理養護的公路局中區養護工程分局，賠償扶養費158萬937元，另索賠精神撫慰金200萬元，原合計358萬937元，惟法官認為精神撫慰金以130萬元、扶養費為152萬6625元為適當。

中區養護工程分局則指出，水溝專道路排水設施，養護目的是維護公路排水設施的輸水功能完整，非供用路人通行使用，水溝內鋼筋也不影響道路通行，該單位都有定期巡查道路的路面、標線和水溝等設施，無管理和維護上的欠缺。況且少年是車速過快下撞山壁致頭體粉碎性骨折死亡，應與公共設施的設置、管理無因果關係。

南投地院法官經審理後認為，中區養護工程分局負有排水設施安全的責任，都有在巡查，卻放任水溝內鋼筋存在不安全狀態，未能即時移除、加蓋或設置警告標誌，因此有管理養護上的欠缺。

由於道路事故調查後，少年和養護單位各有過失，少年要負擔60%的過失，中區養護分局則負擔40%過失，而少年之母聲請國賠的金額，經過失比例折算後，中區養護分局應賠償少年之母113萬650元。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法