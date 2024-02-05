誆性愛計時挑戰賽「洩洪」獎千萬 「關主」騙6女愛愛判4年

王姓男子自封「關主、主辦」，誆稱參加性愛計時挑戰賽，致6名女子、少女受騙。（情境照）

2024/02/05 18:23

〔記者王定傳／新北報導〕29歲王姓男子在交友及通訊軟體自封「關主、主辦」，誆稱參加計時挑戰賽，15分鐘口交使關主「洩洪」的話，可獲50萬至1000萬元獎金。致6名女子受騙，有1名被害者未成年，另3名女子遭騙「報名費」2千至1萬元，還有1女被騙更改闖關條件：「達成30天30次性交讓關主洩洪」的話，可獲1至2千萬元獎金，遭拐走56萬餘元，人財兩失，新北地院審理後依詐欺取財及違反兒少性剝削條例等判處王男4年徒刑。

檢警調查，2022年12月至去年7月間，王男自封「關主、主辦」向被害者誆稱，參加計時挑戰賽，15分鐘口交使關主「洩洪」的話，可獲100萬至360萬元獎金，騙4女「參賽」進行口交或性交行為，其中，有3女受騙交付2千元至1萬元參賽費，人、財兩失，還有被害者闖關失敗，被迫吞精。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，去年6月，王男以相同手法向另一名女子小玉（化名）誆稱：「可給付報名費參加挑戰，若在15分鐘內，以口交方式使關主洩洪，可獲得1千萬元獎金」，「關主」是用抽選，「有帥哥也有醜男，很多都有禁欲一個月」，從小玉手中騙走14萬元報名費。

王男還以「主辦」身分，向小玉佯稱挑戰條件更改為「30天進行30次使關主洩洪性行為」，關主「15個帥哥跟15個醜男」，闖關成功可獲得高達1千萬至2千萬元獎金，再從她手中拐走39萬餘元及1隻價值3萬餘元的iPhone 14 Pro手機；王男口中的關主，其實從頭到尾只有他一人，而他以上述兩種手法從小玉手中騙走56萬餘元財物，並9度發生性行為。

檢警查出，去年8月30日，王男甚至將狼爪伸向一名17歲少女，以參加挑戰可獲100萬元獎金，騙得性交得逞，事後還傳訊：「小心外流」恫嚇少女，少女報警，全案因此曝光。

檢方調查後依強制性交、恐嚇危害安全、詐欺取財等罪嫌將王男起訴，合議庭綜合證據後判定，王男未使用強暴、脅迫手段或違反意願情形，不構成強制性交，但他佯稱提供高額獎金以此與被害者性交，除騙取「報名費」外，也詐得免費「性交服務利益」，構成詐欺得利罪；此外，他騙少女及恐嚇部分，則構成「引誘及以詐術使少年為有對價之性交」及「恐嚇危害安全」罪嫌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法