為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

誆性愛計時挑戰賽「洩洪」獎千萬 「關主」騙6女愛愛判4年

王姓男子自封「關主、主辦」，誆稱參加性愛計時挑戰賽，致6名女子、少女受騙。（情境照）

王姓男子自封「關主、主辦」，誆稱參加性愛計時挑戰賽，致6名女子、少女受騙。（情境照）

2024/02/05 18:23

〔記者王定傳／新北報導〕29歲王姓男子在交友及通訊軟體自封「關主、主辦」，誆稱參加計時挑戰賽，15分鐘口交使關主「洩洪」的話，可獲50萬至1000萬元獎金。致6名女子受騙，有1名被害者未成年，另3名女子遭騙「報名費」2千至1萬元，還有1女被騙更改闖關條件：「達成30天30次性交讓關主洩洪」的話，可獲1至2千萬元獎金，遭拐走56萬餘元，人財兩失，新北地院審理後依詐欺取財及違反兒少性剝削條例等判處王男4年徒刑。

檢警調查，2022年12月至去年7月間，王男自封「關主、主辦」向被害者誆稱，參加計時挑戰賽，15分鐘口交使關主「洩洪」的話，可獲100萬至360萬元獎金，騙4女「參賽」進行口交或性交行為，其中，有3女受騙交付2千元至1萬元參賽費，人、財兩失，還有被害者闖關失敗，被迫吞精。

檢警調查，去年6月，王男以相同手法向另一名女子小玉（化名）誆稱：「可給付報名費參加挑戰，若在15分鐘內，以口交方式使關主洩洪，可獲得1千萬元獎金」，「關主」是用抽選，「有帥哥也有醜男，很多都有禁欲一個月」，從小玉手中騙走14萬元報名費。

王男還以「主辦」身分，向小玉佯稱挑戰條件更改為「30天進行30次使關主洩洪性行為」，關主「15個帥哥跟15個醜男」，闖關成功可獲得高達1千萬至2千萬元獎金，再從她手中拐走39萬餘元及1隻價值3萬餘元的iPhone 14 Pro手機；王男口中的關主，其實從頭到尾只有他一人，而他以上述兩種手法從小玉手中騙走56萬餘元財物，並9度發生性行為。

檢警查出，去年8月30日，王男甚至將狼爪伸向一名17歲少女，以參加挑戰可獲100萬元獎金，騙得性交得逞，事後還傳訊：「小心外流」恫嚇少女，少女報警，全案因此曝光。

檢方調查後依強制性交、恐嚇危害安全、詐欺取財等罪嫌將王男起訴，合議庭綜合證據後判定，王男未使用強暴、脅迫手段或違反意願情形，不構成強制性交，但他佯稱提供高額獎金以此與被害者性交，除騙取「報名費」外，也詐得免費「性交服務利益」，構成詐欺得利罪；此外，他騙少女及恐嚇部分，則構成「引誘及以詐術使少年為有對價之性交」及「恐嚇危害安全」罪嫌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》男入珠51顆GG套5圈 愛愛硬塞伴侶痛不欲生
2024/02/01 20:36

健康網》男入珠51顆GG套5圈 愛愛硬塞伴侶痛不欲生
露營遇情侶連3天都在啪！她曝叫床聲「勾人性慾」吸上萬人朝聖
2024/01/29 06:43

露營遇情侶連3天都在啪！她曝叫床聲「勾人性慾」吸上萬人朝聖

陽明國中學區夯 校園景觀宅稀有搶市
扯！自封「關主」計時挑戰賽騙性交 惡狼騙6女起訴
2023/11/03 20:07

扯！自封「關主」計時挑戰賽騙性交 惡狼騙6女起訴
才剛懷孕…蘿莉塔每月「僅愛愛1次」 帥尪認了「太累」
2023/05/15 14:16

才剛懷孕…蘿莉塔每月「僅愛愛1次」 帥尪認了「太累」
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播