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砂石車過彎碎石洩滿地 警直擊開罰了

碎石綿延路面10多公尺遠。（警方提供）

碎石綿延路面10多公尺遠。（警方提供）

2024/02/05 17:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區五權西路與環中路口是高速公路及快速道路交叉點，上下班尖峰時刻行車流量大，昨一輛砂石車轉彎時乘載的砂石突噴洩出來，綿延路面10多公尺遠，警方剛好巡經見狀，除進行交通疏導也趕緊通報環保人員協助清掃，雖未造成相關交通事故，但仍根據車牌對砂石車駕駛逕行製單舉發。

台中市第四分局黎明派出所副所長謝宗瑋、員警賴昆佑、李建儒，當天巡經南屯區五權西路與環中路口時，突然看見一輛砂石車疾駛左轉環中路欲上台74線匝道處，此時乘載的砂石瞬間四處飛散，噴飛有10幾公尺遠，然砂石車駕駛渾然不自覺逕自開車離去。

由於適逢車流尖峰時段，若無即時處置，恐造成駕駛人行經此處打滑發生事故，員警見狀立即下車進行交通管制措施，並通知環保清潔人員協助清掃砂石，約莫10分鐘時間就將危機解除恢復全線通車，另針對砂石車駕駛也依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定：所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰並記違規點數2點，予以重罰。

警方指出，南屯區五權西路與環中路口是高速公路及快速道路的交叉點，上下班尖峰時刻行車流量大，常有大型砂石車、預拌混泥車行經此交通要道，此次員警直擊砂石車砂石掉落，造成路面大量碎石四散，除通知清潔隊派員清理現場外，第一時間調派警力加強交通疏導，所幸並無人員傷亡及交通事故發生。

第四分局長李建興表示，適逢「113年加強重要節日安全維護工作」期間，駕駛人行車前，務必徹底檢查車輛，倘有裝載貨物，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免發生危害，釀成交通事故，新春年假、人潮車潮、交通多一分耐心、全家多十分安心。

圖中砂石車過彎時，乘載的砂石突噴洩出來。（警方提供）

圖中砂石車過彎時，乘載的砂石突噴洩出來。（警方提供）

警方趕緊通報環保清潔人員協助清掃。（警方提供）

警方趕緊通報環保清潔人員協助清掃。（警方提供）

警方第一時間調派警力加強交通疏導。（警方提供）

警方第一時間調派警力加強交通疏導。（警方提供）

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