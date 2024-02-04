琅嶠卑南古道男子腳傷困礫石海岸 海巡開沙灘車救援

海巡人員駕駛沙灘車將傷者運出琅嶠卑南古道。（海巡署提供）

2024/02/04 19:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東牡丹鄉的「琅嶠卑南古道」幾乎全為礫石海岸，其實並不好走，昨天就傳出1名男姓在行走途中造成腳傷且無法離開礫石區，旭海安檢所的海巡人員是駕駛供救難使用的沙灘車進入救援，將該男子救出沙灘。

海巡署第八巡防區指揮部今天表示，昨天下午15時許，接獲黃姓解說員通報，指牡丹鄉「琅嶠卑南古道」內，有1名男性因腳傷，已無法繼續行走，因此極需協助，海巡署第八巡防區指揮部立即通報旭海安檢所及牡丹消防分隊派員前往救援。

請繼續往下閱讀...

旭海安檢所接獲通報後，會同牡丹消防分隊前往事發地點進入救援，抵達現場後對傷者實施初步檢視，確認其意識清醒，但該名遊客的腳傷有一定嚴重程度，已無法自行行走。

由於當地都是礫石海岸，鵝卵石路凹凸不平並不好走，就算有海巡人員攙扶，移動速度也相當慢，且可能造成救援人亦受傷情形，加上天色漸暗，海巡人員即駕駛專供救難用的沙灘車，協助將民眾載運至安檢所，經實施簡易醫療處置後無大礙，該名男子自行返回休養，解說員及傷者亦感謝本次海巡署及消防隊弟兄的幫忙及協助。

南部分署第六岸巡隊表示，琅嶠卑南古道沿途多為礫石海岸，鵝卵石路凹凸不平並不好走，呼籲來此健行的遊客們一定要注意腳下，慢慢行走，另外農曆春節將屆，在此提醒民眾，如至岸際健行或海邊戲水，一定要注意當下天候及自身狀況，切勿勉力而為，避免發生意外及受傷，如不慎發生任何危安情事，可透過海巡署118報案專線尋求支援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法