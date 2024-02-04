一個月內連3起員警自戕 黃明昭心痛促關懷基層身心

警政署近期已拜會衛生福利部，共同檢視員警心理健康照護機制，將針對員警心理健康促進，規劃系統性課程。（記者姚岳宏攝）

2024/02/04 19:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕近一個月連續發生3起員警舉槍自戕不幸案件，警政署長黃明昭深感遺憾與不捨，除全力協助妥適處理後事，也要求各級主官管，務必重視並勤走基層關懷所屬身心、工作及家庭狀況，如有發覺異常徵候，應了解原因並即時介入協助處理或採取防範措施。

今年初迄今，全台已有3名員警持警槍自戕，先是1月10日，新北市三重警分局厚德派出所27歲李姓警員失聯，同事在其租屋處發現他左胸中彈身亡；同月18日，國道警察局第九大隊木柵分隊30歲林姓警員在駐地持槍自轟，頭部中彈身亡；昨晚台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長，也是在駐地舉槍自轟，頭部中彈身亡。

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不到一個月內連續發生3起員警輕生案，警政署近期已拜會衛生福利部，共同檢視員警心理健康照護機制，將針對員警心理健康促進，規劃系統性課程，以強化員警基礎心理建設與健康教育；未來將針對員警工作壓力、身心調適及防治措施等面向，與台灣自殺防治學會研商精進作為，以避免憾事發生。

警政署表示，已請各單位持續利用走訪及各項集會時機，加強宣導心理諮商管道及醫療訊息，並鼓勵同仁多從事有益身心健康活動、培養個人興趣及健康生活觀念，使同仁勤餘或休息時有宣洩壓力的場所及管道，以降低身心壓力。

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