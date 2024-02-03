網購香水中國賣家餽贈滷鵝肉 害女買家差點破財

基隆地檢署認定，4包滷鵝肉品為賣家寄來的年節餽贈品，李女並不知情，處分不起訴。 （記者林嘉東攝）

2024/02/03 23:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓女子向中國廠商購買香水多年，關務署基隆關農曆年前查獲，李女申報進口的香水郵包內，夾藏4包滷鵝肉製品闖關；李女拿出與對方WECHAT對話，喊冤她並不知情，仍被依違反動物傳染病防治條例送辦。不過基隆地檢署認定，滷鵝肉製品為賣家寄來的年節餽贈品，李女並不知情，處分不起訴。

處分書指出，基隆關農曆年前，查驗1件從中國申報香水來台的快遞貨物郵包，發現郵包另夾藏4包滷鵝肉製品，通知李女說明。

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李女獲知香水被扣後，趕緊透過手機通訊軟體WECHAT詢問賣家：「4包滷鵝肉製品是你放的嗎？」賣家回說是；李女再說：「中國肉製品是不能進口台灣的」，賣家說：「我真的不是故意的、能申報嗎？｣、「對不起」。

李女解釋，她只有向賣家買香水，不知會有4包滷鵝肉製品，強調並不知情，但基隆關仍認為李女涉犯動物傳染病防治條例「擅自輸入禁止輸入應施檢疫物罪」，將全案移送法辦。

檢方調查時，查看李女與中國賣家的微信對話內容後認為，李女長期向賣家購買香水，農曆年節將近，賣家主動將滷鵝肉製品與香水一起寄來台灣給李女，作為年節餽贈禮品，沒想到中國肉類製品不得輸入台灣。

檢方認為，中國賣家事前未告知李女，自行寄送肉類製品來台，案發後也不斷向被告致歉，認定李女事前並不知情，處分李女不起訴。此外，檢方呼籲國人，中國為非洲豬瘟疫區，全民應共同防範大陸地區的肉類製品輸入台灣。

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