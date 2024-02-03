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首頁　>　社會

護校生被笑胖怒嗆「死越南人」 判拘役30天

郭姓女子不爽吳姓女同學笑她胖，她公然嗆吳女「死越南人」，南院以公然侮辱判處30天拘役。（記者王捷攝）

郭姓女子不爽吳姓女同學笑她胖，她公然嗆吳女「死越南人」，南院以公然侮辱判處30天拘役。（記者王捷攝）

2024/02/03 17:49

〔記者王捷／台南報導〕就讀護校的郭女學生，自稱不滿同校同學吳女嘲笑她胖，因此在分組報告時辱罵吳女是「死越南人」，吳女自稱一直哭，去看身心科、請假一天。起初郭辯稱不知道吳女有越南血統，但其他同組的同學證明，吳女自我介紹時曾提到吳母是越南人，法官未採信郭女先被嘲笑的證詞，以侮辱罪判處拘役30天。

這件侮辱案發生在2022年，郭女與吳女都在校外實習，兩人與另外三名女同學一組，她們要討論一份報告。

吳女聲稱，她當時擔任小組的組長，老師問有沒有問題時，包含郭女有三位同學沒回答。吳女點名三位同學，郭女覺得被針對，突然拍桌子，用台語嗆「幹你娘死越南人，去被幹幹ㄟ。」她隔天請假，後來還去看身心科，想到郭女就想到那句話、就想哭。

郭女辯稱，看到吳女隔天請假，還有問老師關心吳女狀況，當時只記得跟吳女討論報告內容，沒有罵她，不知道為什麼吳女會聽成她在罵人，也沒聽到吳自我介紹說吳母是越南人。

但是，其他同學作證說，在討論報告時，郭女突然暴怒，不知道她為什麼要罵人。同學聽後馬上錄音，質疑郭女為什麼罵吳女，但郭女說她沒罵誰，老師發現衝突，當下也來跟郭女說，即使郭女沒指名道姓，但大家都知道在罵誰，且吳女在實習自我介紹時就曾說，母親是越南人

直到開庭時，郭女才說出曾被吳女笑胖。但是她在警分局作筆錄時，被問到跟郭女有沒有仇恨或糾紛，她都回答沒有，法官不認為這是翻供，而認為她的證詞有矛盾，所以不採信，考量郭女現在當護理師、月薪23K、離婚，還要撫養媽媽跟姊姊，以公然侮辱罪判處拘役30天。

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