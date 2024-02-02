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一屍兩命！竹縣孕婦原訂今天催生 清晨在家墜床送醫不治

孕婦原定今天上午催生，先生卻發現倒臥她床邊地上，送醫搶救仍回天乏術，連同胎兒雙雙不治。示意圖。（資料照）

孕婦原定今天上午催生，先生卻發現倒臥她床邊地上，送醫搶救仍回天乏術，連同胎兒雙雙不治。示意圖。（資料照）

2024/02/02 20:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆春節前夕，新竹縣卻傳出一屍兩命悲劇！懷胎38週的31歲孕婦原定今天（2日）上午催生，先生早晨卻發現她倒臥床邊地上，口鼻滲血，到院前已失去生命徵象，送醫搶救仍不幸回天乏術，連同胎兒雙雙不治。

警方初步調查，這對夫妻在新竹縣租屋就業，都擔任技術員。先生告訴警方，妻子本身無疾病，很開心懷有第一胎愛的結晶，產檢過程也都正常，原本今天上午要到醫院催生，迎接新生命；沒想到，上午5點多，他驚訝發現妻子從床上摔倒在地，嘴巴流血，立即打119求救。

消防局指出，救護人員到場時，先生正努力對躺在地上的孕婦實施CPR，但孕婦已失去生命徵象，嘴唇發紫，肢體冰冷，救護人員立即抽吸嘴角滲血並建立呼吸道，送醫搶救。

警方說，孕婦由救護車送醫，到院前已失去呼吸和心跳，經搶救仍宣告不治，連38週的胎兒都沒有救回。案發現場勘驗，沒有打鬥痕跡，床邊地上留下一灘血，床則是一般高度，連同床墊約50公分高。

警方指出，檢警今天下午相驗，由於孕婦猝死加上胎死腹中，將擇期解剖查明死因。家屬對此沒有意見。

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