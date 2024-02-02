基市府被控擅闖東岸商場辦公室 NET告謝國樑等人強盜罪

NET（主富公司）委任律師蔡靜娟（左）、鍾慶禹今天到基隆地檢署按鈴控告基隆市長謝國樑等人強盜、毀損等罪。（記者林嘉東攝）

2024/02/02 15:28

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府與NET（主富公司）針對基隆市東岸停車場及商場OT（營運轉移）商場產權糾紛越演越烈，主富公司不滿基隆市政府1日凌晨突然帶著40多名警力，以破壞公司門鎖，搬走公司千餘萬元設備等方式強行點交，今天（2日）委任律師到基隆地檢署按鈴控告市長謝國樑等人強盜、毀損等罪；律師陳義文質疑：「市長到底是基隆人的市長，還是微風的市長」。

基隆市東岸停車場及商場OT合約到期，重新招商改為「微風東岸廣場」，基隆市政府交通處上月31日下午進行新舊業者點交，原經營業者NET（主富公司）堅持主張擁有商場產權，質疑市府未取得產權卻逼迫業者點交；市府則強調，一切依法處理，持續執行點交作業。

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主富公司委任律師蔡靜娟表示，市府1日凌晨對主富公司進行夜襲行動，強行機具切開門鎖進入時，陳義文律師質疑市府強行進入的法令依據，也無法院任何執行命令，所以到基隆地院按鈴控告基隆市長謝國樑、交通處長等人毀損、無故侵入他人建物、強制與強盜罪等刑事告訴。

另名委任律師陳義文則指出，基隆市政府原考量市民權益，在年節過後再來處理商場部分，讓市民可以消費不受影響，但基隆市政府卻在1日凌晨動用高達40多名警力，他不瞭解這到底是什麼樣的重大犯罪，讓基隆市政府在可能產生警政疏失之下 ，投入單純協助微風接管簡單任務。

他質疑，市長到底是基隆人的市場還是微風的市長，這件事要靠地檢署來釐清，更何況他當天一直問帶隊的交通處長、警察等人，當天到底是依據什麼樣的法律，或者是法院的執行名義，沒人可以給答案。

陳義文強調，市府破壞主婦公司的門鎖，改換成微風的鑰匙，搬走主婦公司的保全設備、辦公機具等價值千萬元財產，基隆市政府已觸犯侵入他人建物、強制與強盜等罪。

基隆市政府回應表示，2月1日零時開始進行東岸停車場地上1樓至4樓點交，主要是因原OT營運商大日公司的營運期間已屆，卻無法將該區域之土地、建築物及相關設備（施）等產權依契約交回，但市府擁有商場所有權，自然並不是「無故侵入他人」不動產，所以完全沒有侵入他人建築物的刑事問題。因此，本府於張貼公告後正當行使公權力，收回該區域產權，並一併點交給新ROT營運商微風公司。

市府強調，當天點交時，大日公司代表雖未到場，但現場執行公權力時無任何肢體衝突，市府只是依約收回自己的產權，也沒有強暴脅迫之情況或其他不法意圖。因此，主富公司申告之強盜罪、竊佔罪或強制罪等，不論從主觀犯意或是客觀行為來看，都不符合法律構成要件。對於本府公務員合法行使公權力卻涉訟，市府將表達全力支持的立場，並提供一切必要之法律協助。

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