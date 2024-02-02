邪教幹部又打死人 台中地院裁定不行國民法官審判

涉嫌打死人的6名女幹部（信徒），都希望不行國民法官審理，台中地院裁定此案改由一般程序審理。（警方提供）

2024/02/02 15:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕由女子林欣月（自稱聖母）成立、2019年間以「借竅驅魔」之名涉嫌指揮幹部打死信徒的「中華白陽四貴靈寶聖道會」，此宗教團體化身「中華日行一善學會」，繼續於中市大里區發展，卻於去年（2023年），又發生6名幹部打死人事件，中檢依傷害致死罪起訴6名女子，這是國民法官審理案，但6人都拒絕國民法官審理，台中地方法院裁定，不行國民（法官）參與審判。

台中地院裁定不行國民法官參與審判的主要理由，並非國民法官被媒體污染，而是此案爭點繁雜，並牽涉專業知識，且檢辯調查證據數量眾多，非經長久時日顯難完成審判，依國民法官法第6條第1項第3款規定，「案件情節繁雜或需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判」，作出上述裁定。

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此案源於台灣省政府約聘人員退休的林欣月，在10年前成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，卻於2019年到中國發展據點時，她涉嫌指揮幹部，以「借竅驅魔」之名，把方姓台灣女信徒活活踩踏致死，此案目前於法院審理中。

此被視為邪教的宗教團體，之後改名「中華日行一善學會」，設有各層級組織幹部，去年6月間，總道長余靖涵、隊長詹詠雯、三才林佳臻與林佳穎（雙胞胎姊妹，宣稱神佛能附身）與2名許姓女信徒，認為擔任「堂主道才」的游姓女子（負責禮儀與採買膳食準備等），承辦宗教活動進度落後，徒手或持拍痧棒等物品，將游女活活打死，之後湮滅證據，將游女更換沾血衣褲，抱入房內反鎖，余女等人漏夜逃亡，由詹女與另一女信徒報案，宣稱游女不明原因猝死。

中檢依傷害致死罪起訴6人，不過，6人都委任律師聲請不行國民法官審理，理由是被告高達6人，審理過程繁雜，國民法官可能無法做出正確判斷，另外，此案發生後，媒體描述「邪教」或「借竅驅魔」恐污染國民法官的心證，恐難維持公平審判，又有諸多醫學上、法律上專業名詞需要探討，案情複雜，應不行國民參與審判，改行通常審理程序。

中檢也表示，本案不適合採用國民參審制度，台中地院則認為，縱使國民法官不可避免透過媒體得知本案資訊，但在制度上，仍可透過審前說明無罪推定、證據裁判等基本刑事訴訟原等，降低偏見、預斷風險，本案應無國民法官法不能公正審判之虞。

不過，法官也同意，此案確實因被告人數高達6人，犯罪事實與所需調查爭議點繁雜，牽涉相當專業知識，檢辯調查證據數量眾多，非經長久時日顯難完成審判，裁定不行國民法官參與審判，由一般程序審理。

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