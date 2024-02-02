萬里警衛室少將主任謝靜華體測不合格 特勤中心上校下令放水被起訴

曾負責副總統賴清德維安工作的前「萬里」警衛室主任謝靜華少將，由於體能鑑測出現爭議，職務有所調整。（資料照）

2024/02/02 10:26

〔記者錢利忠／台北報導〕曾負責副總統賴清德維安工作的前「萬里」警衛室主任少將謝靜華，3年前參加健走體能鑑測時，成績不合格，特勤中心訓練組長盧姓上校卻下令放水，當日鑑測官特勤中心訓練組參謀許姓上尉因此造假許的鑑測成績；台北地檢署今依偽造文書罪，起訴下令放水且不認罪的盧男，許男因自白認罪，獲緩起訴1年，須支付公庫1萬元處分金。

謝靜華於2020年晉升少將，擔任賴清德「萬里」警衛室主任，謝在晉任少將之前，2020年度的3000公尺跑步項目即未通過，隨後以5公里健走作為替代項目而過關，2021年度體測時，謝仍選擇5公里健走作為替代項目，實際成績為47分23秒，合格成績則須於45分鐘之內完賽。

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檢方查出，當時擔任特勤中心訓練組長的盧姓上校，明知謝靜華的鑑測成績不合格，若體測成績連續2年未通過，將不得執行特種勤務，盧竟下令鑑測官許姓上尉，依其指示，將謝的測試成績不實登載為44分48秒，使謝取得符合維安特勤人員體能要求的合格成績。

全案經特勤中心內部舉報，進而展開行政調查，許姓上尉於接受國安局內部調查時，供出是聽從盧姓上校的指令，填載謝的測試成績，國安局因此將盧、許2人函送北檢法辦。盧於事發後，已轉任非主管職的特勤中心警安組編審。

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